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Банки заморозили $10 миллионов, которые белорусы пытались перевести за границу

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  • 14.07.2024, 17:20
  • 7,008
Банки заморозили $10 миллионов, которые белорусы пытались перевести за границу

Из-за недавно созданной антифрод-системы.

В настоящее время в банках Беларуси заморожено примерно 10 млн. долларов, которые были предназначены для перевода за границу, но вызвали подозрения у банков и спецслужб, либо по ним уже возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

Речь идет о работе недавно созданной в банковской системе страны антифрод-системы, которая в случае подозрительных сделок блокирует перевод средств в зарубежные страны, и передает информацию о них в правоохранительные органы, которые разбираются в ситуации. Таким способом удаётся предотвратить потерю средств людьми, обманутыми мошенниками.

Число киберпреступлений в Беларуси в 2023 году значительно выросло: на 23,5% (4 тыс.) — до 18,3 тыс. Случаев мошенничества стало больше примерно в 7 раз и почти достигло 4 тыс.

Рост киберпреступлений продолжается и в текущем году: в январе — мае их зарегистрировано около 8,5 тыс., что примерно на 1,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных случаев мошенничества увеличилось с 292 до 4 770, то есть более чем в 16 раз.

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