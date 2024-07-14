Банки заморозили $10 миллионов, которые белорусы пытались перевести за границу

Банки заморозили $10 миллионов, которые белорусы пытались перевести за границу4
- 14.07.2024, 17:20
- 7,008
Из-за недавно созданной антифрод-системы.
В настоящее время в банках Беларуси заморожено примерно 10 млн. долларов, которые были предназначены для перевода за границу, но вызвали подозрения у банков и спецслужб, либо по ним уже возбуждены уголовные дела.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.
Речь идет о работе недавно созданной в банковской системе страны антифрод-системы, которая в случае подозрительных сделок блокирует перевод средств в зарубежные страны, и передает информацию о них в правоохранительные органы, которые разбираются в ситуации. Таким способом удаётся предотвратить потерю средств людьми, обманутыми мошенниками.
Число киберпреступлений в Беларуси в 2023 году значительно выросло: на 23,5% (4 тыс.) — до 18,3 тыс. Случаев мошенничества стало больше примерно в 7 раз и почти достигло 4 тыс.
Рост киберпреступлений продолжается и в текущем году: в январе — мае их зарегистрировано около 8,5 тыс., что примерно на 1,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных случаев мошенничества увеличилось с 292 до 4 770, то есть более чем в 16 раз.