Барские одеяния не помогут Захаровой2
- Анатолий Несмиян
- 14.07.2024, 17:29
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Российскую братву никогда не пустят в элитарные аристократические круги.
Российскую братву никогда и ни при каких обстоятельствах не пустят в элитарные аристократические круги, как бы они не пыжились. Даже лютые оппоненты и враги Трампа выразили сочувствие, негодование и пожелания здоровья, не воспользовавшись моментом, чтобы укусить конкурента. И только российский МИД начал пространно рассказывать, что Америка сама виновата.
Этим и отличается аристократ от простолюдина, даже напялившего на себя регалии и барские шмотки. Аристократ знает, когда нужно отложить в сторону вражду и проявить солидарность. А мелкий злобный лавочник - нет.
Первая реакция всегда показательна. Захарова вполне могла бы пуститься в свои никому не интересные размышления примерно завтра. А сегодня - только слова сочувствия и ничего больше.
Всё-таки порода, а точнее, полное отсутствие таковой - это природное. Его не нарисуешь и не подделаешь.
ПС. Китайское высшее руководство пошло именно по пути аристократической солидарности, выразив поддержку и сочувствие Трампу без дополнительного бонуса своих рассуждений. Поэтому с товарищем Си Цзиньпином будут иметь дело, в отличие от.
Интересно посмотреть на реакцию еще одного российского инфлюэнсера. Если, конечно, ему с утра поднесут рассол и расскажут новости…
Анатолий Несмиян, Telegram