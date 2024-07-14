Барские одеяния не помогут Захаровой 2 Анатолий Несмиян

14.07.2024, 17:29

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Анатолий Несмиян

Российскую братву никогда не пустят в элитарные аристократические круги.

Российскую братву никогда и ни при каких обстоятельствах не пустят в элитарные аристократические круги, как бы они не пыжились. Даже лютые оппоненты и враги Трампа выразили сочувствие, негодование и пожелания здоровья, не воспользовавшись моментом, чтобы укусить конкурента. И только российский МИД начал пространно рассказывать, что Америка сама виновата.

Этим и отличается аристократ от простолюдина, даже напялившего на себя регалии и барские шмотки. Аристократ знает, когда нужно отложить в сторону вражду и проявить солидарность. А мелкий злобный лавочник - нет.

Первая реакция всегда показательна. Захарова вполне могла бы пуститься в свои никому не интересные размышления примерно завтра. А сегодня - только слова сочувствия и ничего больше.

Всё-таки порода, а точнее, полное отсутствие таковой - это природное. Его не нарисуешь и не подделаешь.

ПС. Китайское высшее руководство пошло именно по пути аристократической солидарности, выразив поддержку и сочувствие Трампу без дополнительного бонуса своих рассуждений. Поэтому с товарищем Си Цзиньпином будут иметь дело, в отличие от.

Интересно посмотреть на реакцию еще одного российского инфлюэнсера. Если, конечно, ему с утра поднесут рассол и расскажут новости…

Анатолий Несмиян, Telegram

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