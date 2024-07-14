«За две недели можно получить от $2000» 5 14.07.2024, 17:42

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Как семья белорусов создала необычный бизнес в деревне.

Представьте себе живописное место на берегу озера, где воздух наполнен ароматом лаванды, а закаты превращают все вокруг в золото. Это не Прованс, а обычная деревушка на севере Беларуси. Семейство Павловых своим трудом и любовью вырастили около тысячи кустов лаванды, чтобы в сезон цветения сюда приехали сотни людей за красивыми фотографиями, теплым чаем и спокойствием. О том, как белорусы зарабатывают на цветах, всем прекрасно известно. Onliner решил показать, что любимое дело, к которому лежит душа, обязательно приведет вас к успеху.

В деревне Чересово, что под Лепелем, плюс-минус 30 участков, часть из которых пустуют или оживляются с весенним потеплением. Но люди здесь есть, и каждый житель деревни выбирает занятие по-своему: кто-то держит пасеки, кто-то весь участок засадил яблонями, но и классические огороды тут в почете. Наши же герои — Лора и Артур Павловы — взялись за довольно необычное дело не то что для данной деревни, а даже для целой страны. Пожалуй, они и стояли у истоков белорусских лавандовых полей.

Лора Павлова так-то художница, буквально через два участка стоит ее мастерская и галерея. Артур занимается бизнесом. Живут супруги в Минске, а этот участок скорее место для перезагрузки, творчества и отдыха. Начали заниматься лавандой, да еще и что-то с нее получать чисто случайно, ведь эти фиолетовые поля никогда не рассматривались как нечто коммерческое.

— Я приехала к подруге, и она показала мне небольшой кустик лаванды. До этого лаванду никогда в жизни я не нюхала и не видела. Когда почувствовала запах, что-то случилось, что-то перевернулась в душе. Приехала домой, стала гуглить информацию про это растение, смотреть, какие бывают виды, как за ней ухаживать и так далее. Оказалось, что лавандовые поля есть по всему свету, — рассказывает Лора.

Через какое-то время она взяла мужа за руку и отправилась на лавандовое поле. Это сейчас они есть чуть ли не в каждой области нашей страны, а в далеком 2015-м ближайшее было только в Латвии.

«Через два года все поле вымерзло»

На то время пара уже год как владела участком у озера под Лепелем. Выкосили все сорняки, построили виллу (да, на обычный дачный домик это не похоже). И тут перед семьей встал вопрос: а чем, собственно, его украсить? Раз лаванда так зацепила, то на ней и сошлись. Теперь тут слева лаванда, справа лаванда, спереди дом, а позади озеро. Всего на участке около тысячи кустов, но и это еще не предел.

— Мы съездили на поле в Латвии, побыли там час, познакомились с хозяйкой, получили ответы на свои вопросы и под впечатлениями поехали домой. Так все и началось. Затем я поехала за саженцами под Минск и купила 40 кустов по 40 рублей за штуку. Брала то, что есть, и, как потом оказалось, лаванда была белая, сорта Альба. Ладно белая, это не смертельно, но этот сорт оказался очень прихотливым к нашим заморозкам.

Первое поле посадили в 2015 году. Тогда все делалось интуитивно, и каждый следующий год учил Лору чему-то новому. Самым первым кустам уже 9 лет, они, к слову, и самые большие — метр в диаметре.

— Посадили первую партию белой лаванды — она через два года и погибла. Жалко, но это просто опыт. Ты понимаешь, что допустил ошибку, посадив ее в низине. Вымерзла и вымерзла, зато теперь мы знали, где ее не нужно сажать. Через три года это случилось снова: половина плантации замерзло. Одно дело, когда у тебя умирает 40 кустов, совсем другое — когда 500 и к тебе собираются люди ехать. Но это тоже опыт. С тех пор мы не жалеем денег на спанбонд и укрываем каждый куст. Теперь кусты все живые.

Немного матчасти. Фиолетовая лаванда — это сорт Манстед. Ее на участке большинство. Цветет она в начале июля, и длится этот процесс недели две-три. Пахнут не только цветы, но и само растение — достаточно опустить руки в куст, чтобы природные ароматы побаловали ваш нос. Во время цветения на поле слетаются соседские пчелы, но они мирные: лаванда же успокаивает…

— Когда вы один-пять кустиков посадите, то прополоть — это не проблема. Когда у вас целое поле, то будьте готовы к тяжелой работе. Я с детства трудилась на земле и уже давно к этому привыкла. Но мне огородом заниматься было бы не так интересно, а к лаванде душа лежит, и работается как-то налегке. Кусты нужно полоть два раза в месяц, обрезать каждую весну. На полноценный уход за полем мне нужно две недели. Если кусты рыжие, значит, они подмерзли, нужно обрезать веточки, но не спешить: еще могут распуститься. Срезали буквально по стебельку.

Лаванда может расти до 30 лет. Чтобы кусты были плотными, как ежики, их обязательно нужно подрезать. Если этого не делать, появятся проплешины, и куст просто развалится. Прополола грядки — вся мокрая, пошла в озеро, искупнулась — и снова за работу.

«Все это — одно большое недоразумение»

Поначалу наши герои и подумать не могли, что из-за лаванды к ним начнут толпами приезжать в гости, иногда целыми туристическими автобусами. Первый визит состоялся в 2019 году.

— Муж тогда еще говорил: «Кто к тебе приедет на эту грядку?» Но когда фотографы показали свои работы, ну не отличишь от Прованса. Появилось ощущение и эмоции от того, что мы делимся радостью с окружающими. С тех пор к нам и стали ездить люди. В основном тут делают фотосеты, у нас очень красивая локация.

Как только начинается цветение, Павловы поднимают на флагшток (а у вас что, участок без него?) лавандовое полотно, которое знаменует старт сезона. Примерно в это же время отворяются двери для гостей. В конце сезона в галерее проводится «Лепей-фест», где все желающие могут пописать картины на чистом воздухе, посетить галерею за донат, купить сушеную лаванду, медовые свечи, открытки, насладиться музыкой и едой.

— Все это я называю недоразумением и сейчас не могу понять: как я, художница, занимаюсь лавандой. Но, с другой стороны, я понимаю: если бы не было лаванды, не было бы и галереи «Лепей», а в ней не было бы столько посетителей. Для меня важно рассказать про свое искусство, оно важнее, чем цветение кустов.

Правда в том, что за 180 километров люди охотнее поедут на лавандовое поле, нежели в галерею. Благодаря лаванде мы рассказываем про мое творчество.

Домик под галерею постоянно выставлялся на продажу. Он находился далеко от озера, рядом с дорогой, а участок был заросшим, так что с дороги его не заметить. Однажды, гуляя с Артуром, Лора увидела этот дом со склона. Она тогда искала место для мастерской, и домик подходил идеально.

— Цена была хорошей, и я подумала, что если насобираем за месяц, то купим, нет — значит, не судьба.

Половину от стоимости домика Лора заработала, продавая саженцы лаванды. Ну а у Артура что-то выгорело в бизнесе. Они скинулись и приобрели этот участок, как и хотели.

Заработок — от $2000, но расходы отбить нереально

В сезон на виллу с лавандой съезжаются люди со всей страны и даже из ближнего зарубежья. Кто-то следит за блогом Лоры и интересуется цветами, кто-то приезжает на фотосессию в необычных образах, а кто-то просто хочет посидеть в тишине в окружении ароматных цветов.

— За последние два сезона у нас получается что-то заработать. Платят за фотосессии: час — 100 рублей для компании до шести человек, плюс идет продажа продукции. За эти две недели можно получить от $2000. Но если считать все, включая покупку земли,

стройку дома, бензин, саженцы, воду и так далее, то, конечно же, эти суммы мы никогда не отобьем. Спрашивают: где деньги? Вот, в земле закопаны.

— Не дорого — 100 рублей в час?

— Цена должна отражать все эти условия. Цветет лаванда всего две-три недели — это в лучшем случае шесть дней выходных. Принимаем гостей с четырех утра до десяти вечера, но ночная съемка тоже возможна. За это время к нам приезжает около 300—500 человек. Всех принять, чаем напоить, ответить на вопросы, навести порядок — это очень тяжело. Но для успокоения у меня есть лаванда и озеро.

Без лаванды нам будет скучно. А так ты на природе и занят тем, что нравится, плюс это еще какие то деньги приносит — вообще чудесно.

Сразу после фестиваля работа не заканчивается: нужно заготовить цветы, которые потом превратятся в стильные букеты. Из планов у Павловых только одно: продолжать заниматься лавандой. Как только закольцуют поле, остановятся и будут следить за уже высаженными кустиками. И пока в одной части страны лавандовые поля отживают последние деньки, у Лоры и Артура только-только начинается сезон. Еще можно успеть записаться к ним в гости.

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