«Какой позор, Господи!»: Z-блогер сорвался в прямом эфире

«Какой позор, Господи!»: Z-блогер сорвался в прямом эфире1
- 14.07.2024, 18:12
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Когда услышал правду про армию РФ.
Коллаборант Александр Васьковский, лидер так называемого независимого профсоюза шахтеров «ДНР», дал интервью российскому блогеру Павлу Иванову, в котором признал, что Россия использует заградотряды против мужчин Донбасса, вынуждая их воевать против Украины.
Во время интервью обсуждалась тема дезертиров среди насильно мобилизованных жителей Донбасса, которые устали воевать с 2022 года и массово отказываются от участия в боевых действиях. Васьковский заявил, что таких отказников преследуют, ловят и снова отправляют на фронт, заставляя их воевать до конца. Из-за этого многие мужчины, проживающие на подконтрольной России части Донбасса, стараются выехать оттуда. Однако выехать в Россию им не позволяют, и чтобы сдержать их отток, Россия, по словам Васьковского, применяет заградотряды.
На это интервью обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, который опубликовал его фрагменты на своем YouTube-канале. Он отметил, что с донецкими мужчинами россияне обращаются как с пленными, а не как с теми, кого освобождают или защищают.
«Какой позор, Господи!» - воскликнул российский ведущий, услышав о реальном отношении России к жителям оккупированной части Донбасса.