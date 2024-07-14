«Лукашенко – флюгер»: что стоит за отводом белоруских войск от границы с Украиной

«Лукашенко – флюгер»: что стоит за отводом белоруских войск от границы с Украиной1
- 14.07.2024, 18:24
- 2,894
Украинский офицер намекнул на проблемы с Кремлем.
Украинский блогер и офицер Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов считает, что поручение Александра Лукашенко об отводе войск от украинской границы свидетельствует о том, что «не все хорошо в путинском королевстве».
Об этом он (написал ) на своем канале в Telegram.
«Вот что интересно: Лукашенко – флюгер; он всегда держит нос по ветру. И если такое говорит, значит, не все хорошо в путинском королевстве», - отметил блогер.
Как писал сайт Charter97.org, Лукашенко поручил увести войска от границы с Украиной в места постоянной дислокации. Диктатор заявил, что ситуация на границе стабилизировалась.