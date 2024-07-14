«Видел, как горели глаза у девушки, и понял, что надо продолжать» 3 14.07.2024, 18:45

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Как житель Барановичей создает уникальные портреты из трещин.

34-летний Роман Бондарь – один из немногих мастеров, которые владеют техникой создания картин на стекле с помощью молотка и зубила. О том, как начал бить стекла и сколько стоят такие картины, горожанин рассказал BAR24.

Роман Бондарь, как он сам говорит о себе, «не художник, от слова совсем». Закончил Барановичский музыкальный колледж. Играет на гитаре, но для себя, а работает мастером перманентного макияжа. Два года назад в трещинах на лобовом стекле своего авто он увидел очертания лица и… решил, что можно попробовать завершить рисунок.

Опыт оказался неудачным, но это не остановило Романа. Он стал искать в интернете информацию, делает ли кто что-то похожее. И узнал, что всего пару человек создают работы, которые представляют собой картины в виде трещин на стекле. Самый известный из них – швейцарский художник Саймон Бергер. На его счету совместные проекты с Netflix, BVLGARI, Porsche.

Около года нащупывал технику

Осваивать технику Роман стал самостоятельно, долго и тщательно всматриваясь в работы и видео Саймона Бергера. Изучал как тот бьет по стеклу: наклон, силу удара. Пытался повторить.

– Все мое обучение – это большое количество проб и ошибок. Около года я нащупывал технику. Старался понять процесс, – объясняет горожанин. – Испортил огромное количество стекла, прежде чем получил результат, который мне понравился.

Сначала Роман овладевал техникой на автомобильном лобовом стекле, которое собирал по автомастерским. Позже понял, что требуется совершенно другое стекло, которое приобретается на заказ. На нем картина смотрится более эффектно.

– Тут очень многое зависит от толщины стекла, силы и степени удара. Есть много разных подводных камней. Никто мне не объяснял, правильно я делаю или нет. Во всем разбирался сам и пробовал снова и снова, – рассказывает горожанин.

«Видел, как горели глаза у девушки, и понял, что надо продолжать»

Первой удачной картиной Романа стал портрет известного актера и музыканта Джейсона Момоа. Затем были портреты Анжелины Джоли, героя фильма «Джокер», железного человека.

А первой картиной, которую он решил подарить, был портрет девушки – родственницы мастера. Он был подарком на ее день рождения.

– Сейчас считаю, что эта работа была слабенькой. Но год назад это была одна из картин, которая получилась хорошо. Я видел, как горели глаза у девушки. И понял, что надо двигаться в этом направлении и работать над техникой, – делится Роман.

Сейчас в копилке мастера более 20 готовых работ. 10 картин уже проданы.

Чаще заказывают портреты

Серьезные заказы и продажи, по словам горожанина, пошли полгода назад, после участия в выставке-ярмарке «Чароўны Млын» в Минске. Самое востребованное направление – портреты. Чаще всего просят повторить уже известные его работы: Джокера, Джейсоан Момоа, Анджелину Джоли. В последнее время заказывают портреты своих любимых в подарок.

– Мне приятно, когда люди смотрят и узнают, кто изображен. Интересно наблюдать реакцию, когда они понимаю, что это сделано с помощью трещин и сколов на стекле. Многие на портрете видят эмоции и говорят, что лицо как живое, – делится Роман.

Пробовал он «писать» и пейзажи. Но они, как отмечает горожанин, не смотрятся в этом исполнении. Было несколько работ с логотипами. Оригинально, но опять нет изюминки. Портреты – самый сногсшибательный результат, считает Роман.

На карту Беларуси ушло больше месяца

Одной из сложных и трудоемких работ Роман считает картину «Карта Беларуси». Это был индивидуальный заказ. Большой размер – 100 на 100 см, и новый формат. Картина оказалась и одной из дорогостоящих. Только стекло для нее стоило 1500 рублей. А на ее создание потребовалось больше месяца.

Самый низкий ценник за картину из трещин на стекле – 750 рублей. Цена, по словам Романа, зависит от многих факторов. Самый главный – это стекло, которое может быть разного качества и размера. В картинах используется три вида стекла, задний фон и при необходимости рама. А для больших картин, которые весят от 30 кг, нужно специальное крепление, которое делается на заказ. Транспортировка картины тоже затратная статья расходов.

«Одной техники недостаточно. Нужна душа и креатив»

Роман отмечает, что в начале своего творческого пути он совсем не думал о заработке. Его захватывал сам процесс и конечный результат. Вдохновляли идея, восхищения родственников и друзей.

Когда вышел на большую аудиторию – в соцсети, появились желающие обучиться технике битью на стекле.

– Но у них в голове сразу включается «счетчик» денег. А творческого видения нет совсем. Многие не понимают, что для создания чего-то интересного и нового, нужна душа и креатив. Одной техники недостаточно, – поясняет Роман. – Да, я сам не художник, но, когда я смотрю на фотографию, в голове вырисовывается картина. А во время работы бывает, что случайная трещина добавляет изюминки, и я ее оставляю.

Сравнили с хрустальным художником

Роман признается, что у него не раз возникали мысли бросить свое художество. И причина тому – отсутствие заинтересованности аудитории.

– Когда творческий человек, художник или музыкант, не видит отдачи, он думает, что его не признают. Думает, что его творчество никому не интересно и не нужно, – поясняет горожанин. – Ты забрасываешь фото своих работ в соцсети, где огромная аудитория, а в ответ – тишина.

Лишь после выставки в Минске работы Романа начали набирать популярность, а его посты – многотысячные просмотры. Есть немало положительных и поддерживающих комментариев.

– Запомнился один интересный комментарий. Девушка сравнила меня с хрустальным художником. Конечно, очень приятно читать такие слова. Они вдохновляют и дают силы творить дальше, – делится мастер.

«Хочется чего-то масштабного»

Сейчас Роман продолжает оттачивать мастерство и все больше времени уделает созданию картин на стекле. Рассчитывает, что в ближайший год его творчество начнет приносить доход.

Мечтает Роман сделать большой портрет – на 50 «квадратов». Есть идея сделать декорации для кино. Главное – найти заказчика.

– Идей и планов много. Не хочу останавливаться на портретах. Хочется чего-то масштабного. Время покажет, что получится, а что останется мечтой, – резюмирует горожанин.

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