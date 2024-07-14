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Галустян, поди-ка послужи

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 14.07.2024, 19:05
  • 8,990
Галустян, поди-ка послужи

Неплохая попытка закончить «СВО» заменой мобилизованных.

В движении за возвращение мобилизованных с фронта «Путь Домой» заявляют, что после публикации списка чиновников и знаменитостей, которых они предлагали отправить на передовую, читатели прислали новые фамилии для добавления в «очередь».

В список попали:

Тимур Юнусов, 40 лет.

Борис Корчевников, 41 год.

Дмитрий Дюжев, 45 лет.

Михаил Галустян, 44 года.

Сергей Глушко, 54 года.

А также: Артемий Лебедев, Оскар Кучера, Александр Овечкин и многие другие.

Все по заветам генерала Лебедева. Неплохая попытка закончить «СВО» заменой мобилизованных на тех, кто «СВО» поддерживает пока только на словах.

Телеграм-канал «День опричника»

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