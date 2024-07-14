Галустян, поди-ка послужи

Галустян, поди-ка послужи3
- Телеграм-канал «День опричника»
- 14.07.2024, 19:05
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Неплохая попытка закончить «СВО» заменой мобилизованных.
В движении за возвращение мобилизованных с фронта «Путь Домой» заявляют, что после публикации списка чиновников и знаменитостей, которых они предлагали отправить на передовую, читатели прислали новые фамилии для добавления в «очередь».
В список попали:
Тимур Юнусов, 40 лет.
Борис Корчевников, 41 год.
Дмитрий Дюжев, 45 лет.
Михаил Галустян, 44 года.
Сергей Глушко, 54 года.
А также: Артемий Лебедев, Оскар Кучера, Александр Овечкин и многие другие.
Все по заветам генерала Лебедева. Неплохая попытка закончить «СВО» заменой мобилизованных на тех, кто «СВО» поддерживает пока только на словах.
Телеграм-канал «День опричника»