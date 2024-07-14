ВСУ отбросили россиян в Клещеевке 14.07.2024, 19:11

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И уничтожили штурмовую группу оккупантов.

В Донецкой области в районе Клещеевки Силы обороны смогли потеснить россиян с позиций. Как пишет «Фокус», об этом в своем телеграмме «Бахмутский Демон» сообщил боец Сил обороны Украины.

«В Клещеевке тяжелые бои сейчас продолжаются максимально. Орков пока удалось отбросить. Также была уничтожена штурмовая группа п**арков в Часике, которая попыталась выдвинуться в новые для них локации. Оборона продолжается», — проинформировал он.

В сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки и Андреевки, а на Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.

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