«Многие люди почему-то путают Север, о котором говорит Буданов, и Беларусь» 1 14.07.2024, 19:50

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В СНБО Украины объяснили слова Буданова о новом наступлении россиян.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал заявление главы ГУР Кирилла Буданова о новом наступлении россиян с севера.

Буданов отметил, что РФ может начать новую атаку с севера. По его словам, игнорировать эту проблему нельзя и тенденция достаточно угрожающая.

Андрей Коваленко отметил, что «многие люди» трактовали слова Буданова так, будто существует угроза наступления из Беларуси на северные области Украины.

«Многие люди почему-то путают Север, о котором говорит Буданов, и Беларусь. Это разные вещи. Угрозы наступления из Беларуси нет», - написал Коваленко.

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