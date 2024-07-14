«Многие люди почему-то путают Север, о котором говорит Буданов, и Беларусь»1
- 14.07.2024, 19:50
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В СНБО Украины объяснили слова Буданова о новом наступлении россиян.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал заявление главы ГУР Кирилла Буданова о новом наступлении россиян с севера.
Буданов отметил, что РФ может начать новую атаку с севера. По его словам, игнорировать эту проблему нельзя и тенденция достаточно угрожающая.
Андрей Коваленко отметил, что «многие люди» трактовали слова Буданова так, будто существует угроза наступления из Беларуси на северные области Украины.
«Многие люди почему-то путают Север, о котором говорит Буданов, и Беларусь. Это разные вещи. Угрозы наступления из Беларуси нет», - написал Коваленко.