В лесах Беларуси небывалый урожай лисичек 14.07.2024, 20:06

Грибники делятся своими находками.

Участники чата Грибы Беларуси на тихой охоте находят среди лисичек много и других прекрасных и вкусных грибов.

Правда, не каждый район Беларуси может похвастаться такими урожаями, пишет blizko.by.

Хотя, несмотря на очень жаркую погоду, грибов в лесах Беларуси более чем достаточно. Этому подтверждение — большое количество разных фото в чатах грибников.

Смотрите сами.

— Грибов реально много, лисичек, конечно, в основном, — пишет Юлия, участница чата белорусских грибов и делится фотографиями своего улова.

А Евгений из Витебска поделился вот такой красотой:

А вот эту горочку грибов нашла Елена в Минском районе:

При этом, МВД напоминает, что от количества ягод и грибов в Беларуси зависит и количество потерявшихся в лесу людей.

По данным начальника отдела главного управления уголовного розыска МВД Дмитрия Крюкова в прошлом году потерялись 15 человек. Двое из них, к сожалению, не были найдены. На 10 июля текущего года в лесу заблудились уже 36 человек. Продолжаются поиски девяти из них.

Специалисты обращают внимание, что очень рисковано отправляться в лес в одиночку без необходимых средств: связи, лекарств и питьевой воды. Одевать одежду нужно ярких оттенков. Предпочтение стоит отдавать непромокаемой обуви. Помимо этого, важно взять с собой фонарик, спички, нож, запас еды и средства от насекомых. А еще нужно обязательно полностью зарядить телефон и уметь пользоваться метками геолокации. И, конечно же, преждем чем отправиться в лес сообщить об этом своим близким или друзьям, а также обозначить маршрут по которому собираетесь идти за грибами или ягодами.

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