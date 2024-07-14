Часть Бобруйской крепости выставили на продажу за одну базовую

Часть Бобруйской крепости выставили на продажу за одну базовую3
- 14.07.2024, 20:40
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Но с условием.
В Бобруйске продают часть крепости со стартовой ценой 1 базовая величина (40 BYN). Информация размещена на сайте Бобруйского горисполкома, сообщает БелТА.
Объект называется «Редюит правого входящего плацдарма 2-го полигона». Он находится по адресу улица Крепостной вал, 27. Площадь здания — 545,7 квадратов с фрагментом кирпичной подпорной стены вала площадью 42,67 квадратных метра. Площадь земельного участка — 0,4468 га.
Обязательное условие при покупке — выполнение ремонтно-реставрационных работ в течении 3 лет после покупки.
Редюитом называется укрепленное сооружение внутри крепости, куда обороняющиеся войска могут отступить, когда внешняя оборона прорвана. В случае Бобруйской крепости редюит считается недвижимой материальной историко-культурной ценностью 1820 года постройки.
По всем вопросам можно обращаться в отдел культуры Бобруйского городского исполнительного комитета.