Британская валюта достигла рекордной отметки по сравнению с американским долларом 3 14.07.2024, 20:30

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Почему дорожает фунт стерлингов.

Британский фунт стерлингов значительно укрепляется по сравнению с американским долларом. Аналитики считают, что рост доверия к британской валюте вызван постепенным ростом экономики и нежеланием американского центробанка изменять уровни процентных ставок. Повлияла частично на улучшение позиций фунта также нестабильная ситуация по инфляционным ожиданиям в США, сообщают обозреватели Financial Times (перевод – zn.ua).

Объективные показатели говорят, что британский фунт стерлингов достиг максимума по сравнению с долларом. Этот показатель является лучшим с июля 2023 года и составляет 1,2947 фунта за доллар США.

Почему растет британская валюта и что не так с американским долларом?

По сравнению с США экономика Великобритании демонстрирует уверенный, хотя и медленный рост после того, как окончательно определились политические фавориты на выборах. После апрельского падения, британская экономика выросла на 0,4%, чего долго не наблюдалось. Выбор будущего правительства и вероятность планирования действий бизнеса оказали положительное влияние на работу экономических субъектов, ослабляя традиционную предвыборную неуверенность, которая наблюдается особенно ярко в США.

Укрепление фунта стерлингов очень подходит идеям нового лейбористского правительства по росту экономической мощи страны, хотя прямой связи с действиями лейбористов пока наблюдать нельзя – слишком мало времени, как и минимальное количество решений. В то же время в США, где наблюдается сильное сдерживание инфляционных процессов, курс валюты снизился по сравнению с традиционной корзиной валют из-за неуверенности в рыночном соответствии инфляции, которая оказалась ниже, чем прогнозировали аналитики. Таким образом, фунт стерлингов оказался в выгодной позиции, поскольку он показывает реальную ситуацию в экономике и росте бизнеса, а не антиинфляционные меры правительства, как это сейчас в США.

Пока аналитики говорят еще о нескольких факторах, влияющих на стабильность британской валюты. Среди них называют самое стабильное правительство, сформированное политическим консенсусом со времен голосования за Brexit. Кроме того, политики, представляющие экономический блок британского правительства, делают заявления о стимулировании инвестиций и попытках правительства направить усилия на рост экономической мощи Британии благодаря упомянутым инвестициям. Частично на укрепление фунта повлияла ситуация во Франции – одной из крупнейших экономик Европы. На фоне нестабильного политического решения французов, которые предпочли левую коалицию, но одновременно поддерживают крайне правых, которых представляет Ле Пен, британская политическая ситуация выглядит чрезвычайно стабильной и прогнозируемой.

Укрепление фунта произошло после того, как внеочередные выборы во Франции испугали инвесторов и привели к зависанию парламента, что повлияло на евро.

Укрепление фунта стерлингов и улучшение политической ситуации повлияло на оценку британских ценных бумаг и акций различных бизнесов. В частности, Investment Institute at BlackRock, считающийся одним из крупнейших в мире управляющих активами бизнесов, изменил оценку британских акций с позиции нейтральности на позицию высокого веса. Свое мнение эксперты Investment Institute at BlackRock обосновали политической стабильностью и ростом позитивных настроений инвесторов.

В 2022 году британский фунт стерлингов упал до 37-летнего минимума после того, как новые данные показали, что покупатели сокращают расходы, поскольку инфляция съедает бюджеты домохозяйств.

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