«Берите оружие и идите против власти, закругляйтесь с этим!»8
- 14.07.2024, 20:49
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Пленный оккупант призвал россиян снести кремлевскую власть.
Россиянин Белоусов Алексей Михайлович, родом из Приморского края, пошел на войну против Украины и впоследствии попал в плен на Покровском направлении.
С начала подписания контракта 26.05.2024 года ни разу не получал денежного обеспечения. Говорит, что был просто «как бомж», сообщает Цензор.НЕТ.
«Зачем им Украина, своей территории мало? Берите оружие и идите против власти, закругляйтесь с этим! Я ненавижу эту власть, эту тварь ФСБ-шную!», - сказал российский пленный.