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«Берите оружие и идите против власти, закругляйтесь с этим!»

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  • 14.07.2024, 20:49
  • 4,450
«Берите оружие и идите против власти, закругляйтесь с этим!»

Пленный оккупант призвал россиян снести кремлевскую власть.

Россиянин Белоусов Алексей Михайлович, родом из Приморского края, пошел на войну против Украины и впоследствии попал в плен на Покровском направлении.

С начала подписания контракта 26.05.2024 года ни разу не получал денежного обеспечения. Говорит, что был просто «как бомж», сообщает Цензор.НЕТ.

«Зачем им Украина, своей территории мало? Берите оружие и идите против власти, закругляйтесь с этим! Я ненавижу эту власть, эту тварь ФСБ-шную!», - сказал российский пленный.

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