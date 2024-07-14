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На юге Беларуси прошла буря с градом

  • 14.07.2024, 20:57
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На юге Беларуси прошла буря с градом

Слетали крыши с домов, нарушен график движения поездов.

Юг Беларуси 14 июля накрыло непогодой — в Гомельской и Брестской областях, а также местами в Могилевской прошли дожди с градом и шквалистым ветром, пишет zerkalo.io. Местные жители делятся кадрами разгула стихии, которая привела даже к сбоям в графике движения поездов.

В Осиповичах Могилевской области ветер сорвал крыши с автобусной остановки и даже с частного дома, повалил множество деревьев, сообщает телеграм-канал «Осиповичи Инфо».

В Гомеле из-за бури с градом срабатывала сигнализация на машинах, а ветер был такой силы, что срывал даже решетки, — видео публикуют «Сильные новости».

В Мозыре в разных районах сильным ветром повалены деревья, перевернуты мусорные контейнеры, сломаны рекламные баннеры, оборваны электрические сети. Местами пропал свет, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, пишет телеграм-канал «Мозырщина официально».

В одном из местных пабликов пишут, что во многих районах города также пропала вода.

Западнее, в Брестской области, также прошел крупный град. Вот так это выглядело в Лунинце.

Непогода привела к тому, что на нескольких участках Белорусской железной дороги деревья упали на железнодорожные пути и линии электропередач, в результате график движения поездов нарушился. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале БелЖД.

Известно, что падение деревьев произошло на участках Калинковичи — Жлобин, Калинковичи — Житковичи, Калинковичи — Словечно, Жлобин — Гомель. Поезда на этих направлениях следуют с отклонением от графика от одного до трех часов.

БелЖД принимает оперативные меры по устранению последствий стихии и нормализации графика. Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать обстоятельства при планировании поездок. Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.

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