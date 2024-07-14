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В НАТО высоко оценили украинскую боевую систему DELTA

  • 14.07.2024, 21:05
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В НАТО высоко оценили украинскую боевую систему DELTA

Она позволяет генерировать действенные решения по эффективному ведению войны.

Боевая система DELTA показала союзникам возможности Украины генерировать действенные решения по эффективному ведению войны.

Как передает «Укринформ», об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Украинская боевая система DELTA получила высокую оценку от верховного главнокомандующего НАТО по трансформации, генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию способностей НАТО, вице-адмирала Джеффри В. Гьюза.

Они также отметили значительную работу Минобороны по обеспечению взаимосовместимости систем Украины и НАТО и инновационный подход при разработке боевой системы DELTA.

По словам Черногоренко, «DELTA доказала, что может обмениваться информацией между разными государствами-союзниками НАТО. С появлением DELTA Украина усиливает свои позиции в мире как мощного инновационного хаба, генерирующего действенные решения для эффективного ведения войны»

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