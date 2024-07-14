«Это невероятная конструкция!»: археологи раскопали 18-метровые укрепления древнего Минска 6 14.07.2024, 21:14

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О сенсационных открытиях рассказли в Национальной академии наук.

В Национальной академии наук (НАН) Белрауси рассказали о «сенсационных открытиях», которые сделали учёные Института истории на археологическом комплексе на реке Менке, который расположен в деревне Городище Минского района. «Это невероятная конструкция!!!» — поделились эмоциями сами археологи, пишет telegraf.news.

Как рассказали в НАН, археологам удалось найти ещё один этап (предположительно, второй по счёту) усиления городен, при чём в «качественно другой» технике, нежели предыдущие.

Городня — это древняя деревянно-земляная конструкция, часть фортификационного строения. Обычно она состояла из отдельного, замкнутого деревянного сруба, наполненного грунтом или камнями.

Как пояснили археологи, в найденной ими конструкции брёвна фиксировались «крюками» как в верхнем, так и нижнем положении, а затем дополнительно скреплялись нагелями (специальными крепёжными изделия в виде крупного деревянного гвоздя).

«Тем самым мы видим увеличение линии обороны от реки Менка ещё на 6,5 — 7 метров. Уже сейчас общая ширина деревянных оборонительных сооружений Менки составляет около 18 метров», — рассказали в НАН и назвали эту находку «просто супер открытием» не только для белорусской, но и для всей восточнославянской археологии.

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