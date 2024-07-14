CNN: Запад наконец позволил Украине наносить ответные удары по РФ — и это сработало 14.07.2024, 21:25

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Российские военные больше не могут чувствовать безнаказанность и безопасность.

Недавно предоставленное Соединенными Штатами и другими союзниками разрешение на использование западных вооружений для нанесения ударов внутри России имело огромное влияние. Об этом в интервью CNN (перевод - УНИАН) сообщил старший офицер Службы безопасности Украины с позывным «Банкир».

По его словам, он и его подчиненные «уничтожили цели внутри России, что позволило провести несколько успешных контрнаступлений».

«Российские военные больше не могут чувствовать безнаказанность и безопасность», - сказал военный.

Издание отмечает, что после многих месяцев отставания из-за нехватки боеприпасов и живой силы, Киев наконец может в полной мере воспользоваться западной военной помощью, которая начала поступать в страну в прошлом месяце после многомесячных задержек. Солдаты на передовой говорят, что поставки начинают менять ситуацию к лучшему - особенно учитывая то, что теперь они могут использовать арсенал для нанесения ударов через границу.

«Мы видим влияние помощи каждый день. Артиллерия, реактивные системы залпового огня большой дальности с различными типами боеприпасов и суббоеприпасов - это влияет на общую картину на поле боя. Мы разворачиваем самые эффективные системы вооружения на тех участках, где россияне пытаются прорвать оборонительные линии, и наблюдается значительное замедление российского продвижения», - рассказал Иван, офицер 148-й артиллерийской бригады.

СМИ отмечает, что возможность повторной оккупации Россией части Харьковской области убедила некоторых ключевых союзников Украины, в том числе США, снять ограничения. Это позволило Киеву нанести удар и уничтожить или серьезно повредить ключевые объекты на территории России.

«Украина начала наносить удары HIMARS по целям в Белгородской области и заставила россиян отодвинуть свои системы С-300, из которых они наносили удары по Харькову, гораздо дальше, так что теперь Харьков находится вне зоны досягаемости российских систем С-300», - сказал Конрад Музыка, независимый оборонный аналитик и директор Rochan Consulting.

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