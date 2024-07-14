Легенды Путина о состоянии экономики РФ скоро разобьются о реальность 4 14.07.2024, 22:29

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Россия теряет две вещи, в которых отчаянно нуждается.

Заявления российского диктатора о том, что экономика РФ находится в прекрасном состоянии, вскоре могут оказаться беспочвенными. Экономика страны-агрессора находится в глубоком затруднении и уже через год войдет в разрушительную рецессию, считает экономист из Калифорнийского университета Юрий Городниченко.

В интервью Business Insider экономист отметил, что Россия теряет две вещи, в которых отчаянно нуждается ее экономика: масштабная торговля энергоносителями и стабильный поток долларов США.

Экономика Москвы чрезвычайно зависит от нефтедолларов. Торговля энергоносителями является крупнейшим источником дохода для России. Падение объемов продаж нефти означает, что Россия теряет доступ к доллару США, поскольку операции с нефтью проводятся преимущественно в этой валюте.

«Если им придется дальше финансировать войну, а у них нет этого ресурса, непонятно, где они возьмут эти деньги. Я прогнозирую, что они столкнутся с очень серьезной рецессией», – сказал Городниченко.

«Путин разыгрывает независимость россии от США и их валюты, но его действия только подталкивают страну к экономическим трудностям, особенно учитывая тот факт, что РФ все еще импортирует «почти все», от автомобилей до продуктов питания, мебели и других потребительских товаров», – добавил экономист.

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