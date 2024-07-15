Диетолог назвал «чудесный» напиток, с которого полезно начинать каждое утро 15.07.2024, 5:18

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Заряжает энергией и нормализует кровяное давление.

Диетолог поделился, что существует «чудесный» напиток, с которого каждый должен начинать свое утро - теплая лимонная вода.

Об этом пишет издание Express.

По словам диетолога Айслинн Кембридж, этот простой напиток обладает множеством полезных свойств для здоровья и стоит включить его в свой утренний распорядок, даже если вы обычно не предпочитаете теплые напитки.

«Есть одна вещь, которую должен делать каждый человек сразу после пробуждения, - это пить воду. Она увлажняет организм и снижает кровяное давление», - утверждает Кембридж. «Если вы хотите зарядиться энергией и чувствовать себя прекрасно, выпейте чашку теплой воды с выжатым в нее половинкой лимона. Это просто волшебство».

Польза лимонной воды выходит далеко за рамки простого увлажнения. Кембридж также подчеркивает важность правильных вечерних привычек для бодрого утра.

«Если вы едите и затем ложитесь спать через час или два, это приведет к хаосу, так как организм не сможет ни переварить пищу, ни восстановиться - эти два процесса будут мешать друг другу», - объясняет она. «И сон, и пищеварение будут нарушены, что в совокупности сильно повлияет на ваше самочувствие. Рекомендую оставлять минимум три-четыре часа после обильного приема пищи».

Кроме того, Кембридж предостерегает от использования искусственных подсластителей в качестве замены сахара, особенно если вы стремитесь к здоровому питанию. Она отмечает, что эти подсластители могут быть вреднее натурального сахара.

«Так называемые «диетические» напитки содержат ингредиент под названием аспартам, который наш организм не может переработать. Он негативно влияет на кишечник и является гораздо вреднее настоящего сахара», - добавляет она.

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