Зеленский анонсировал три новых соглашения о безопасности Украины 15.07.2024, 2:34

Владимир Зеленский

Названы страны.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал двусторонние соглашения о безопасности с Чехией, Словенией и Ирландией.

Как пишет hromadske.ua, об этом он сказал в обращении 14 июля.

«Есть три новых соглашения о безопасности для Украины. Польша, Люксембург, Румыния. И сейчас команда работает над новыми документами — будут соглашения с Чехией, Словенией. Однако приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение», — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил Договор в отношении Украины, Ukrainian Compact, который был одобрен на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Это все об оружии для наших воинов, о работе оборонных компаний в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления — все максимально конкретно и действительно поддерживает нашу защиту жизни», — сказал он.

Что за соглашения о безопасности?

В 2023 году на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины. Страны отметили, что каждая будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности. Украина со своей стороны взяла на себя обязательства по поводу реформ.

К этой инициативе присоединились более 20 стран. Великобритания стала первой страной, заключившей окончательное соглашение. С этого времени двусторонние соглашения с Украиной подписали 23 страны, а также Европейский Союз.

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