Буданов неожиданным образом прокомментировал покушения на свою жизнь
- 15.07.2024, 3:47
«Мне это все нравится».
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV прокомментировал покушения на свою жизнь.
По словам Буданова, это значит, что он делает свою работу правильно. Он в шутку возмутился из-за этого выражения, отметив, что это покушение «дай бог, не последнее».
«Мне это все нравится, это значит, что мы свою работу делаем правильно. Вот если я вдруг их интересовать перестану — это будет проблема », — добавил глава ГУР.
Перед этим, 7 мая, стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть агентов ФСБ, которые планировали ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.