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Буданов неожиданным образом прокомментировал покушения на свою жизнь

  • 15.07.2024, 3:47
Буданов неожиданным образом прокомментировал покушения на свою жизнь
Кирилл Буданов

«Мне это все нравится».

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV прокомментировал покушения на свою жизнь.

По словам Буданова, это значит, что он делает свою работу правильно. Он в шутку возмутился из-за этого выражения, отметив, что это покушение «дай бог, не последнее».

«Мне это все нравится, это значит, что мы свою работу делаем правильно. Вот если я вдруг их интересовать перестану — это будет проблема », — добавил глава ГУР.

Перед этим, 7 мая, стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть агентов ФСБ, которые планировали ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

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