Трамп переписал свою речь для съезда Республиканской партии 15.07.2024, 7:37

Кандидат на пост президента США произнесет ее в четверг.

Экс-президент США Дональд Трамп после покушения на его жизнь переписал свою речь, которую должен был произнести на съезде Республиканской партии в Милуоки в четверг.

Об этом сообщает Associated Press.

«Речь, которую я собирался произнести в четверг, должна была быть потрясающей», — сказал Трамп новостному изданию The Washington Examiner.

Он заявил, что теперь «призовет к новым усилиям по достижению национального единства», отметив, что к нему обращаются люди с разными политическими взглядами.

Трамп считает, что «это шанс объединить страну» и даже весь мир.

«Речь будет совсем другой, совсем другой, чем она была бы два дня назад», сказал политик.

Также Трамп вспомнил момент, когда пуля пронзила его ухо. Он сказал, что его спасло от смерти то, что он отвернулся от толпы, чтобы посмотреть на экран, на котором была показана диаграмма, на которую политик ссылался.

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