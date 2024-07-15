Такого в белорусских обменниках не было уже давно 2 15.07.2024, 7:46

17,570

Прогноз по валютам.

На прошлой неделе волатильность валютного рынка существенно снизилась по сравнению со второй половиной июня. Тем не менее, доллар США на белорусских торгах к пятнице потерял -0,54%, российский рубль вырос в цене на +0,11%.Чего ждать от курсов валют в середине июля, читайте в еженедельном прогнозе от myfin.by.

Неожиданные новости из США

Всю прошлую неделю доллар США торговался с минимальными изменениями, но точку валютный рынок поставил в пятницу. Не исключено, что снижение курса «бакса» в последнюю торговую сессию стало реакцией на снижение доллара США на мировом рынке. Дело в том, что накануне, в четверг 11 июля, вышла отчет по инфляционным показателям в Штатах, который оказался неожиданным для мирового финансового рынка. ИПЦ в США в годовом исчислении снизился до 3,0% г/г, месяц к месяцу вообще зафиксировано отрицательное снижение ИПЦ на-0,1%.

Дефляцией еще не пахнет, но этот факт заставил индекс доллара США DXY уйти ниже 104,00 п.п. и закончить неделю на 103,77 п.п. Золото при этом вернулось на отметки выше 2400 USD/Oz. В конце месяца, 31 июля, пройдет очередное заседание монетарного комитета ФРС США, на котором Совет директоров может подготовить финансовый рынок к снижению процентной ставки на сентябрьском заседании.

Доллар дешевеет: есть причины для этого

На белорусском валютном рынке обменный курс доллара США закончил прошлую неделю на отметке USD/BYN 3,1981, снизившись ниже отметки в 3,200. С начала года изменение курса доллара составляет минимальные +0,65%. Объем торгов в валютной секции БВФЮ в средних значениях от 11,580 до 22,511 млн долларов США за торговую сессию.

Курс российского рубля на белорусском валютном рынке к концу недели вырос до RUB/BYN 3,6438 за 100 российских рублей. Изменение с начала текущего года составляет +4,14%.

На российском валютном рынке прошлая неделя также была относительно спокойной и курс российской валюты формировался под влиянием факторов поддержки. На внебиржевом рынке курс доллара США к окончанию недели остановился на USD/RUB 87,880.

А в субботу, 13 июля, российское Правительство преподнесло финансовому рынку приятный сюрприз – второй раз в течение месяца снизили уровень обязательной продажи валютной выручки. От 80% через 60% до 40%. Как указано на официальном сайте правительства РФ «решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности». Безусловно, эта мера выступит еще одной поддержкой рубля. Кроме того, к окончанию недели можно ожидать выхода на российский рынок крупных участников, которые будут готовить ликвидность к налоговым и дивидендным выплатам.

Прогноз на неделю

На внебиржевом рынке Форекс предстоящая неделя пройдет при отсутствии глобальных новостей. Доллар США остается под давлением. Небольшую поддержку этому тренду может оказать итог заседания Европейского Центробанка в четверг, 18 июля. Напомним, что на предыдущем заседании 6 июня ЕЦБ понизил процентную ставку на -0,25%. На ближайшем саммите подобного шага не ожидается, но риторика ЕЦБ может оказать поддержку евро в противоположность «баксу».

С учетом изложенного, на этой неделе на белорусском валютном рынке исключено постепенное укрепление российского рубля и мягкое снижение обменного курса доллара США. Пара USD/BYN может отойти к отметке 3,180, российский рубль при этом возвращается на уровень выше 3,650 за 100 российских рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com