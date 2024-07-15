«Лукашенко боится»: что стоит за отводом войск от украинской границы 5 15.07.2024, 7:56

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Война с Украиной станет концом для белорусского режима.

Белорусская армия не готова воевать с Украиной. И сам белорусский диктатор Лукашенко не хочет этого делать, потому что понимает — войну он проиграет. Кроме того, война с Украиной станет концом для его режима. Об этом сегодня, 14 июля, в эфире телеканала FREEДOM рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

«В настоящее время белорусская армия насчитывает 50 тысяч человек. И мы имеем оперативную информацию, что и военнослужащие, и офицерский состав белорусской армии принципиально не хотят воевать с Украиной», — рассказал генерал.

Он добавил, что боевой дух белорусской армии очень низок. Поэтому если РФ будет принуждать белорусских военных к участию в войне с Украиной, может возникнуть конфликт.

«Этого и боится Путин. Он уже давно зашел бы, принудив белорусов воевать против Украины, но понимает, что там нет поддержки, поэтому это нереально», — объяснил гость эфира.

Он также добавил, что сейчас «вагнеровцы» занимаются подготовкой белорусского спецназа, который может быть использован для различных провокаций.

«Вот как раз эти подразделения могут проводить и заходы на украинские территории, и различные провокации и диверсии, демонстрировать наступательную операцию, чтобы оттягивать наши войска. Но белорусская армия точно воевать не готова ни по идеологическим принципам, ни по боевой составляющей», — отметил экс-глава внешней разведки.

Он считает, что сам Лукашенко боится, что военные могут повернуть против него оружие. Поэтому он любым способом будет упреждать такие форматы как широкомасштабное наступление с участием белорусских войск.

«Он манипулирует. Он подыгрывает Путину. Проводит учения с ядерным тактическим вооружением. Постоянно обвиняет Украину, НАТО и угрожает, что он готов к каким-то радикальным действиям, но то, что он начнет действовать — маловероятно. Конечно, не нужно игнорировать тот факт, что Беларусь может предоставить свою территорию для прохождения российских войск на территорию Украины. Но это тоже маловероятно. Потому что у РФ нет мощной группировки для наступления, а белорусская армия в наступление не пойдет», — резюмировал Николай Маломуж.

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