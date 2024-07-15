ISW: В России признали свою беспомощность 2 15.07.2024, 7:58

7,828

Оккупанты просто не могут защитить свои нефтебазы.

На фоне новых ударов Украины по российским нефтебазам российские «военкоры» усилили жалобы на неспособность правительства РФ защитить объекты российской инфраструктуры и отразить такие удары. Между тем есть признаки, что РФ привлекает к боевым действиям подразделения, еще не восстановленные до запланированного уровня.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW заметили волну жалоб со стороны российских «военкоров» и ряда официальных лиц относительно недостаточной защиты критической инфраструктуры в тыловых районах России, в частности в ответ на удар украинского беспилотника 13 июля по нефтебазе вблизи Цимлянска Ростовской области.

Российские источники распространили кадры, на которых двое охранников, вооруженных противодронными ружьями, якобы наблюдали за ударом украинского БПЛА по нефтебазе, даже не пытаясь сбить дрон. Среди российских «военкоров» это вызвало шквал критики за то, что охрана не пыталась или не имела достаточно возможностей для защиты базы. Российские источники утверждали, что власти РФ фактически попытались снять с себя ответственность за удары украинских БПЛА, приказав российским объектам нанять собственную охрану. Также «военкоры» и другие источники поставили под сомнение, почему российское правительство не организовало мобильные огневые группы, подобные тем, которые защищают Украину от российских «шахедов».

Бывший глава Роскосмоса (Российского космического агентства) Дмитрий Рогозин ответил на эту критику и заявил, что Росгвардия, мол, не имеет достаточно ресурсов для создания оборонных постов на каждом критическом объекте в России, потому что является структурой, основной задачей которой является защита режима Владимира Путина от внутренних угроз и наиболее критической инфраструктуры. Вместо этого Рогозин предложил российскому сформировать, обучить и оснастить специализированные добровольческие подразделения БАРС (сил боевого резерва российской армии) для обеспечения охраны объектов критической энергетической и транспортной инфраструктуры. В ISW напоминают, что Рогозин руководит несколькими подразделениями БАРС, в частности батальоном БАРС-10 бригады «Царские Волки». При этом владельцы российских иррегулярных формирований ранее уже пытались использовать «угрозы России», чтобы апеллировать к необходимости перемещения своих подразделений из прифронтовых районов Украины на защиту тыла или приграничных районов России.

Отдельно в ISW анализируют сообщения о том, что российское военное командование, вероятно, направляет для участия в боевых действиях недостаточно оснащенные подразделения, которые вероятно должны были стать оперативным резервом РФ. Возможно, такое решение россиянам пришлось принять из-за ограниченных возможностей российского оборонно-промышленного комплекса или из-за попытки усилить текущие наступательные операции в Украине, предполагают в ISW.

В частности, украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 июля заявил, что российское командование намерено сформировать 27-ю мотострелковую дивизию (2-я общевойсковая армия Центрального военного округа РФ) как оперативный резерв Группировки войск Центр (контролирует наступательные действия РФ на Покровском и Торецком направлениях), которые якобы могут быть задействованы в случае развития украинского контрнаступления на этих двух направлениях.

В то же время Машовец заявил, что россияне уже перебросили некоторые подразделения из этой 27-й дивизии (в частности 433-й мотострелковый полк, укомплектованный истощенными остатками 21-й мотострелковой бригады), на северо-запад от Авдеевки еще до полного восстановления их боеспособности. Аналогично оккупанты досрочно перебросили 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление еще до того, как они достигли доктринально необходимого количества вооружения и техники при восстановлении (по меньшей мере до 87% от необходимых).

Со своей стороны, аналитики ISW отмечают, что впервые зафиксировали сообщение о привлечении подразделений 27-й дивизии вблизи Авдеевки в апреле 2024 года и вблизи Торецка в начале июля 2024 года. Наблюдения Машовца от 14 июля о том, что эти полки были развернуты для участия в боевых действиях раньше запланированного могут свидетельствовать о том, что военное командование РФ отстало от намеченного графика укомплектования и вооружения и не смогло укомплектовать эти части до целевой отметки в 87%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com