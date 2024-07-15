В Беларуси 1960 населенных пунктов остались без электричества
- 15.07.2024, 8:00
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Из-за непогоды.
За прошедшие сутки из-за непогоды электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах страны, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Отключения зафиксированы преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. Больше всего из-за непогоды пострадали Мозырский, Речицкий, Гомельский, Климовичский, Петриковский, Жлобинский, Быховский, Чериковский, Могилевский районы.
Непогода стала причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыва, повреждения опор.
«В устранении последствий непогоды были задействованы 322 аварийные бригады составом 805 человек и 327 единиц техники. Энергетики работают круглосуточно», — сообщили в Минэнерго.
По данным на 07.00 15 июля, восстановительные работы продолжаются в 1263 населенных пунктах.