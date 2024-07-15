Покушение на Трампа: что дальше 4 Владимир Пастухов

15.07.2024, 8:04

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Настанет ли момент истины.

Вариантов развития ситуации вокруг выборов в США немного:

1. Байден достает из кармана какой-то немыслимый козырь: Трампа сажают в тюрьму (причем за что-то более серьезное, чем незаконная выплата денег модели за то, чтобы держала язык за зубами).

2. Байден ничего не находит в своих карманах и просто мертвой хваткой цепляется за свое кресло, воля Демпартии парализована, они вместе идут на дно, повторяя печальный опыт британских консерваторов.

3. Демпартия находит силы оторвать Байдена от стула, причем возможна его досрочная отставка с поста президента, но не находит тех наручников, которыми к нему можно приковать Мишель Обаму, и выходит в выборы в состоянии полного разброда и шатания, с расколом между правым и левым крылом, ведомая либо Камиллой Харрис, либо лидером демократического большинства, либо кем-то еще, кто все равно реально не в состоянии противостоять Трампу.

4. Демпартия договаривается с кланами Обамы и Клинтон, преодолевает разногласия и выводит Мишель Обаму на бруствер. Тогда нас ждет большая охота, где шансы Трампа на победу все равно предпочтительны, но не абсолютны. Это будет незабываемое зрелище, своего рода момент истины для Америки.

Владимир Пастухов, Telegram

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