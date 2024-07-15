Украинский офицер: Лукашенко понимает, что останется без армии 15.07.2024, 8:29

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Что стоит за заявлениями диктатора.

Украинский военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телемарафона оценил, может ли режим Лукашенко отправить свои войска для нападения на Украину или снова предоставить свою территорию как плацдарм для российских войск, пишет «24 канал».

«Лукашенко испугался. Там были китайско-белорусские учения ежегодные, потом были разговоры, что снова готовится нападение на Беларусь, от Лукашенко, затем концентрация определенного количества войск на границе с Украиной», – говорит эксперт.

По его словам, есть очень четкие объяснения, что в случае нападения со стороны Беларуси Украина согласно статье 51 устава ООН может нанести удар по территории врага.

«Лукашенко прекрасно понимает, что если мы нанесем удар по его армии, там армии у него не останется. Поэтому разговоры о том, что хотят с севера...

Кирилл Буданов очень спокойно прокомментировал, что вполне возможно, что для того чтобы растянуть нашу линию обороны, они попытаются начать какие-то провокационные, наступательные, локальные, любые действия на Сумщине, Черниговщине, Киевщине», – отмечает Алексей Гетьман.

Аналитик объясняет, что с точки зрения живой силы оккупантов больше, поэтому им выгодно растягивать линию фронта.

«Если они будут растягиваться вдоль линии фронта и мы будем растягиваться, то мы будем тоньше. Поэтому такое может быть», – пояснил он.

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