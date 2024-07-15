В Крыму и РФ прогремели взрывы: оккупанты пожаловались на атаку дронов
- 15.07.2024, 8:30
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Один из беспилотников был замечен в районе мыса Фиолент.
В ночь на 15 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники - дрон якобы был сбит. Кроме того, в Липецкой области РФ БПЛА упал на территорию электроподстанции, пишет «Главред».
Как заявил в Тelegram так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в оккупированном россиянами городе якобы отражают атаку БПЛА. По его словам, один из беспилотников сбит в районе мыса Фиолент.
«По информации от Спасательной службы Севастополя, сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома», - написал он.
Кроме того, российские власти сообщили об атаке беспилотников на территории Липецкой области РФ.
«БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов», - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Российский чиновник традиционно заявил, что в результате падения дрона «жертв нет», и что работа электроподстанции якобы не нарушена.
Атаки дронов в РФ
В ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.
В ночь на 5 июля город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае страны-агрессора РФ был атакован дронами. Местные жители жаловались, что в части города отключен свет и вода. Отметим, из Приморско-Ахтарска российские оккупационные войска запускают по Украине дроны-камикадзе типа «шахед».
21 июня дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.