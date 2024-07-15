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«Миллиарды просто разворовываются»

  • 15.07.2024, 8:42
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«Миллиарды просто разворовываются»

Белорусы жалются, что в городах нет ливневок.

Беларусь продолжает затапливать. После потопа в Гродно настала очередь Борисова, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Опять затопленные дороги и дворы, по которым нельзя ни пройти, ни проехать. Залитые частные усадьбы и огороды, погибший урожай. Причины все те же – отсутствие или неисправность ливневок.

Что должно произойти, чтобы лукашистские «власти» начали решать проблему потопов? Огромные средства тратятся на силовиков, на пропаганду, на отвратительную смесь первого и второго – военно-«патриотические» организации. Масса денег уходит на вооружение и укрепления, хотя на Беларусь никто не планирует нападать. Миллиарды разворовывает синелапый самозванец и его клика. А простые белорусы платят налоги на это безобразие и годами страдают от нерешенности элементарных бытовых проблем.

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