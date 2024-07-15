Белорусский режим испугался ультиматума? 1 15.07.2024, 8:54

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Ситуация на границе с Польшей резко изменилась.

Миграционный кризис на границе возник в 2021 году после резкого ухудшения отношений Минска и стран Евросоюза вследствие массового нарушения прав человека и авиационного пиратства со стороны режима Александра Лукашенко. Власти Беларуси свою причастность к кризису формально отрицают, хотя, по разным свидетельствам, непосредственно стоят за организацией приезда мигрантов, их довоза к границе и за обучением, как ее пересечь. В результате белорусско-польское пограничье стало зоной настоящего гибридного конфликта с человеческими жертвами, как со стороны мигрантов, так и польских защитников границы.

Как составлялись графики

Пограничная служба Польши в соцсети X регулярно публикует данные о количестве нелегальных попыток пересечения границы со стороны Беларуси. Не стало исключением и 10 июля, когда были зафиксированы 40 таких попыток.

Чтобы оценить масштабы миграционного кризиса, журналисты «Белсата» собрали все эти данные за 2024-й год и внесли их в специальные графики, разделив для большего удобства на дни, декады и месяцы. При этом следует отметить некоторые нюансы имеющихся сведений.

Так, за некоторые праздничные дни – 1 января и с 29 апреля по 1 мая – сведений о попытках пересечения границы Пограничная служба Польши не публиковала. Поэтому информация на графиках частично является неполной. Но суммарно четыре дня за более чем полугодие вряд ли сильно повлияли на статистику.

Также в начале года Пограничная служба Польши иногда сообщала о замеченных при нарушении границы мигрантах, а в остальные месяцы – о нелегальных попытках пересечения границы. Насколько это разные или одинаковые сведения, до конца непонятно.

Довольно часто сообщалась информация о пересечении границы не за один день, а за несколько – от двух до четырех. В таком случае в графики дневные данные вносились на основании среднеарифметических цифр за эти дни.

Что показали графики

По данным Пограничной службы Польши, резкий рост числа нелегальных попыток пересечения белорусско-польской границы начался в конце февраля, вместе с приходом теплой погоды в пограничные районы. Если в снежные и морозные дни января и первой половины февраля часто мигранты по несколько дней не решались на штурм границы, то уже 1 марта таких попыток за сутки было 50. И рост их количества на этом не останавливался. Дневной максимум незаконного пересечения границы был зафиксирован 8 и 9 мая – 651 незаконная попытка пересечения границы за два дня, или в среднем 325–326 попыток за сутки.

Май стал и рекордным по месячному показателю – 6973 попыток. И это без учета праздничного 1 мая, за который сведения не публиковались. Майская цифра вдвое больше показателей марта и более чем на треть – апреля.

А вот в июне ситуация резко изменилась. На протяжении первого месяца лета количество нелегальных попыток пересечения границы упало фактически до показателей марта. И это несмотря на теплую погоду и «зеленку», которые бы, казалось, должны были бы наоборот способствовать незаконной миграции.

Лучше всего динамику позволяет проследить разбивка месяцев на декады. Если в последнюю декаду мая нелегальных попыток пересечения границы было 2226, то в первую декаду июня – 1915, вторую – 1036, а в третью – только 859. И это не конец падения. За первые 10 дней июля зафиксировано лишь 310 таких попыток, что сравнимо с последней декадой февраля – 235. В первую декаду марта нелегальных попыток уже было существенно больше – 527.

Уменьшение количества незаконных попыток пересечения границы в июне совпадает с ужесточением риторики и действий польских властей в отношении Минска, от которого намного решительнее требуют остановить миграционный кризис. Это стало ответом на ранение 28 мая мигрантом польского военнослужащего, умершего 6 июня. Польские власти с одной стороны расширили полномочия своих военных и пограничников по охране границы, а с другой – пригрозили Минску закрытием товарных пунктов пропуска на границе. Об этом же 24 июня польский президент Анджей Дуда разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Пекин.

И статистика пересечения границы показывает, что Минск эти «намеки» понял и, возможно, «последнее китайское предупреждение» услышал. Правда, не до конца, так как мигранты все еще пытаются нелегально попасть в Польшу. Возможно, чтобы остановить и это, возникли проблемы с пропуском фур на белорусско-польской границе 10 июля. Услышит ли эти сигналы руководство лукашенковского режима, можно будет оценить уже скоро.

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