Reuters: Байден меняет стратегию 15.07.2024, 8:56

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Из-за покушения на Трампа.

Команда президента США Джо Байдена меняет стратегию предвыборной компании после покушения на его конкурента Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя предвыборного штаба Байдена.

Сообщается, что Байден откажется от словесных нападок на Трампа и вместо этого сосредоточится на послании единства. Через несколько часов после стрельбы кампания действующего президента сняла телевизионную рекламу и приостановила другие политические коммуникации, включая освещение суда против Трампа по делу о финансовых махинациях, отмечает агентство.

Один из представителей штаба Байдена подчеркнул, что покушение «меняет все».

«Мы все еще оцениваем произошедшее. Выдвинуть аргументы против Трампа станет намного сложнее. Президент пытается снизить температуру» — добавил чиновник.

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