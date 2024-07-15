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Ученые развеяли миф о популярном совете диетологов

  • 15.07.2024, 9:02
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Ученые развеяли миф о популярном совете диетологов

Важен индивидуальный подход.

Не всем людям может быть полезно увеличение потребления устойчивого крахмала. Эффект этого зависит от состава кишечных микробов, показало исследование, опубликованное в журнале Gut Microbes.

Устойчивый крахмал не расщепляется ферментами человека. Вместо этого его переваривают бактерии кишечника. Этим крахмалом богаты цельнозерновые хлеб и макароны, зеленые бананы, бурый рис и картофель. Их потребление рекомендуют для оздоровления кишечных микробов, которые важны для защиты от рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

В новом исследовании ученые выяснили, количество каких кишечных микробов меняется при употреблении устойчивого крахмала. Оказалось, что эти изменения могут быть уникальны для разных людей. При этом одни получают больше пользы, а другие могут не получить ее вообще.

Ученые призвали к дополнительным исследованиям. Необходимо выяснить, какие факторы влияют на полезность устойчивого крахмала для разных людей. Это поможет разработать индивидуальные эффективные рекомендации по питанию.

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