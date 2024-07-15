The Telegraph: Россия отправляет в «мясные штурмы» оккупантов на костылях 15.07.2024, 9:10

Их не жалко?

Раненых российских военных отправляют обратно на линию огня для «мясных штурмов». Украинская армия сообщила, что такие оккупанты часто попадают в плен.

Как пишет The Telegraph, оккупантам часто оказывают минимальную медицинскую помощь и отправляют обратно в окопы. Тактика показывает очевидное пренебрежение к пехоте.

Некоторые россияне выходили на поле боя на костылях. Другие раненые военнослужащие записали видео, умоляя командование о надлежащем лечении.

Отмечается, что один военнослужащий, который попал в украинский плен, управлял бронемашиной с окровавленными тряпками на раненом глазу.

Штурмовые отряды часто состоят из пехотинцев, заключенных и покалеченных. Британская военная разведка считает, что российские оккупанты потеряли 70 000 военнослужащих за последние два месяца - тревожная скорость, которая не имеет признаков замедления.

Украинские военные рассказали The Telegraph, что видеть раненых, которые шатаются во время боя. Кроме того, россияне используют украинских военнопленных как живой щит.

«У нас нет сил»

Тем временем российские солдаты умоляют не бросать их в штурмы ранеными, обращаясь к командованию, военной прокуратуре и лично к диктатору Владимиру Путину.

«Зачем им посылать в бой раненых и истощенных? Это все равно, что отправлять людей на смерть», - рассказали двое бойцов 1009-го полка на видео, распространенном в соцсетях.

«Командир говорит, что завтра мы должны пойти снова штурмовать это здание. Но как это сделать, если нам больно, мы ранены и просто нет сил?», - жалуются оккупанты.

Оккупанты заявили, что единственная медицинская помощь, которую они получили от осколочных ранений, была оказана ими же средствами из собственной аптечке, когда они прятались в лесу.

На другом видео группа раненых рассказывает, что некоторые из которых ходили на штурм с костылями. Они сказали на камеру: «Услышьте нас, пожалуйста, услышьте нас, услышьте нас. Это наш последний шанс. У нас больше нет вариантов».

Последние данные о количестве погибших российских солдат эквивалентны в среднем более 1000 в день на фоне эскалации интенсивности сражений на только что открытом фронте в Харькове и боевых действий в других местах на востоке и северо-востоке Украины.

«Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и отсутствие российской подготовки уменьшают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта дальше», - отмечает британская разведка.

Украинский солдат «Хантер» рассказал, что российских солдат «просто оставляют на позициях умирать».

«Это распространенная ситуация, когда в плен попадают раненые российские военные. По их словам, они были брошены собственными товарищами на произвол судьбы без еды и воды умирать», - сказал он.

«Хантер» сообщил, что видел, как украинских военнопленных толкали идти впереди наступающих российских солдат, заставляя выполнять жестокую роль живого щита.

Пулеметчик Юрий подтвердил сообщение «Хантера»: «Конечно, я видел военнопленных, это возмутительно и раздирает нас изнутри, такое отношение к военнопленным недопустимо и запрещено конвенциями».

В Донецкой области в украинский плен попал российский военный, у которого от осколочного ранения гниет нога.

«Его почему-то не эвакуировали. Позже в Днепре нашим медикам пришлось ампутировать ему эту ногу, чтобы он выжил», - рассказал Влад из подразделения «Кракен».

Военный сообщил, что захваченные ими россияне рассказали, что их командир «Рыба», приказал никого не эвакуировать, пока они не закрепятся на территории вокруг Купянского силикатного комбината.

Солдат, который не назвал своего имени, сказал: «Мы несли раненого россиянина на нашей стороне много километров, чтобы спасти ему жизнь, поскольку он остался умирать сам».

«Хантер» подтвердил, что многим подразделениям - в том числе плохо подготовленным, легкооборудованным штурмовым отрядам «Шторм-Z» - «запрещено» покидать свои позиции.

«Штормовики - это просто мясо»

В феврале спикер оперативно-стратегической группировки «Хортица» Илья Евлаш заявил, что российские командиры использовали тактику человеческой волны с участием «Шторм-Z» и «Шторм-V».

«Штурмовики - это просто мясо», - сказал солдат в/ч 40318.

«Если такие подразделения отступят, их могут уничтожить их заградительные подразделения. Российские вооруженные силы мобилизуют людей с серьезными заболеваниями, такими как туберкулез или ВИЧ, и к таким «солдатам» относятся иначе», - сказал «Хантер».

Использование волны атак смертников не уменьшилось, несмотря на громкие изменения в руководстве российского министерства обороны. Многие украинские военные рассказали, что они не колеблются, чтобы спасти россиян из-за их непоколебимой решимости продолжать борьбу даже после того, как попали в плен.

Юрий объяснил, что некоторые раненые бойцы хотели быстро сдаться, но он видел, как другие «стреляли до последнего», даже пытались взорвать гранаты, когда им оказывали медицинскую помощь.

«Долгожданное российское летнее наступление, похоже, в основном провалилось, обе стороны снова ведут боевые действия вдоль жестких линий фронта, примерно разделяющих Украину с севера на юг», - подытожило издание.

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