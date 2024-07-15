Евгений Киселев: Лукашенко слишком много пьет горилки

Евгений Киселев: Лукашенко слишком много пьет горилки3
- 15.07.2024, 9:17
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Почему диктатор заговорил о плохом здоровье.
Ухудшение здоровья Лукашенко связано с тем, что его травят российские спецслужбы? Такой вопрос известному журналисту Евгению Киселеву задали на YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона».
Евгений Киселев считает, что ситуацию не нужно усложнять:
— Лукашенко слишком много пьет горилки и закусывает вареной картошкой. Как известно, не самый полезный продукт, который приводит к тому, что набирается лишний вес, ухудшается давление, кровообращение и масса всяких других вещей.
Гляжу на фотокарточку и вижу там изображение постаревшего, погрузневшего человека, у которого явно есть проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью. Думаю, в этом всё.
Напомним, вечером 5 июля телеканал «Дождь» сообщил, что состояние Лукашенко во время визита на саммит ШОС в Астане резко ухудшилось. Журналисты ссылались на собственные источники. По данным «Дождя», проблемы со здоровьем у Лукашенко начались 3 июля, через несколько часов после прилета в Астану.
Позднее проблемы со здоровьем признал и сам Лукашенко.