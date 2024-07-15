Под российским Воронежем сошел с рельсов грузовой поезд 15.07.2024, 9:24

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В РФ заявили об «украинских диверсантах».

Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщается в Telegam-канале Юго-Восточной железной дороги в воскресенье, 14 июля. Для координации устранения последствий происшествия в ЮВЖД был создан оперативный штаб.

Между тем Telegam-канал Baza уточняет, что речь идет о составе с 69 вагонами, следовавшем в Батайск. С путей сошли девять вагонов с зерном, говорится в посте. По информации журналистов, инцидент произошел по технической причине - не сработал стрелочный перевод.

Однако российские Telegram-каналы выдвигают версию об «украинских диверсантах».

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