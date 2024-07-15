закрыть
15 июля 2024, понедельник, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лидер оппозиции Германии заговорил о поставках боевых самолетов Украине

  • 15.07.2024, 9:38
Лидер оппозиции Германии заговорил о поставках боевых самолетов Украине

Немцы не могут остаться в стороне.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления поддержки Украины в ее оборонительной войне и высказался о поставках Киеву боевых самолетов.

Как пишет «Немецкая волна», лидер Христианско-демократического союза убежден, что украинцам надо помочь восстановить суверенитет над их воздушным пространством.

«Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли», - пояснил Мерц.

По его словам, решением проблемы является поставка Украине боевых самолетов во многих странах, в том числе и из Евросоюза.

«Мы, немцы, не можем остаться в стороне», - подчеркнул оппозиционер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников