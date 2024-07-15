Лидер оппозиции Германии заговорил о поставках боевых самолетов Украине
- 15.07.2024, 9:38
Немцы не могут остаться в стороне.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления поддержки Украины в ее оборонительной войне и высказался о поставках Киеву боевых самолетов.
Как пишет «Немецкая волна», лидер Христианско-демократического союза убежден, что украинцам надо помочь восстановить суверенитет над их воздушным пространством.
«Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли», - пояснил Мерц.
По его словам, решением проблемы является поставка Украине боевых самолетов во многих странах, в том числе и из Евросоюза.
«Мы, немцы, не можем остаться в стороне», - подчеркнул оппозиционер.