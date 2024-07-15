Мозырь остался без воды 2 15.07.2024, 9:44

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Из-за того, что пропал свет.

Ураган, который прошел в воскресенье по южным районам Беларуси, оставил Мозырь не только без света: некоторые районы города остались и без воды, пишет Telegram-канал mozyr_news.

В «Мозырьводоканале» говорят, что сбоя в системе водоснабжения нет. Как только восстановят электричество, вода сразу же пойдет в дома горожан.

Пока же мозырянам предлагают воспользоваться бесплатными машинами с водой. Один из водовозов находится возле Дворца культуры «Строитель», второй — возле рынка «Привоз» со стороны магазина «На ростанях».

В «Мозырских электросетях» констатируют, что стихия нарушила подачу электроэнергии во всем районе. Энергетики занимаются восстановительными работами, обещают, что работа при необходимости продолжится и ночью. На помощь вызваны энергетики из Гомеля, Гродно, Слуцка и других городов.

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