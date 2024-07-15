закрыть
15 июля 2024, понедельник, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мозырь остался без воды

2
  • 15.07.2024, 9:44
  • 1,944
Мозырь остался без воды

Из-за того, что пропал свет.

Ураган, который прошел в воскресенье по южным районам Беларуси, оставил Мозырь не только без света: некоторые районы города остались и без воды, пишет Telegram-канал mozyr_news.

В «Мозырьводоканале» говорят, что сбоя в системе водоснабжения нет. Как только восстановят электричество, вода сразу же пойдет в дома горожан.

Пока же мозырянам предлагают воспользоваться бесплатными машинами с водой. Один из водовозов находится возле Дворца культуры «Строитель», второй — возле рынка «Привоз» со стороны магазина «На ростанях».

В «Мозырских электросетях» констатируют, что стихия нарушила подачу электроэнергии во всем районе. Энергетики занимаются восстановительными работами, обещают, что работа при необходимости продолжится и ночью. На помощь вызваны энергетики из Гомеля, Гродно, Слуцка и других городов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников