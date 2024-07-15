Саммит НАТО интересным образом разделил российскую «пропагандистско-экспертную» среду 15.07.2024, 10:09

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Россиян жестко «бомбануло».

Юбилейный саммит НАТО интересным образом разделил российскую пропагандистско-экспертную среду. Одни разразились заявлениями, что Украину в очередной раз накормили обещаниями, ничего ей не гарантировав (но при этом почему-то сыплют угрозами «никакому» Альянсу), а другие не на шутку всполошились, пишет obozrevatel.com.

Дело в том, что нынешний саммит должен был быть посвящен 75-летию Североатлантического альянса, но в итоге главной темой были не воспоминания о прошлых достижениях и перспективы развития, а война в Украине и объединение стран Запада.

Немногие российские «эксперты» удосужились изучить итоговую декларацию саммита, а те, кто все же это сделал, отметили, что еще не было более жесткого и бескомпромиссного документа с далеко идущими последствиями для России (и не только). Тем более что ситуации в отдельно взятой стране был посвящен целый раздел.

Но больше всего тех россиян, кто пока еще сохраняет способности аналитического мышления, поверг в состояние устойчивой депрессии раздел 15.

Раздел 15

В этом разделе говорится о необходимости создания в НАТО Службы помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU – NATO Security Assistance and Training for Ukraine).

Эта служба будет отвечать за организацию процессов обучения украинских военных, а также за военно-техническое сотрудничество стран НАТО и Украины. При этом деятельность службы будет организована так, что, согласно международному законодательству ее нельзя будет расценивать как «сторону конфликта», равно как и любую из стран – членов НАТО.

То есть подобное заявление какого-либо российского официального лица не будет иметь никакой юридической силы и эти обвинения будут предназначены исключительно для внутреннего потребления. Но это не самое главное.

В рамках инициативы также будет создан Совместный аналитический, учебный и образовательный центр (JATEC – Joint Analysis, Training, and Education Centre), целью которого является проведение анализа боевых действий, моделирование разных сценариев, разработка оптимальных тактики и стратегии – как для войск НАТО, так и для Сил обороны Украины.

Все это указывает на долгосрочные планы сотрудничества НАТО с Украиной в областях, которым ранее ни с одной страной Альянс настолько много и глубоко внимания не уделял. И главное – это полностью разрушает нарратив российской пропаганды о том, что Запад устал от войны в Украине.

Раздел 3

В информационном пространстве Украины с 2014 года Россию часто называют террористическим государством, ее действия приравнивают к терроризму. С 2022 года РФ полноценно может называться страной – военным преступником, что даже является более тяжкой категорией, но террористическая тема все равно актуальна.

Именно в разделе 3 декларации говорится о противодействии международного сообщества глобальному террору. Отмечу, что в большинстве деклараций НАТО традиционно содержался раздел, посвященный борьбе с международным терроризмом, но это, пожалуй, первая декларация, в которой Россия упоминается вместе с терроризмом как взаимосвязанные угрозы. А это со временем может привести к более широкой интерпретации, а то и вовсе открытому признанию РФ террористическим государством.

Бюджет

Стоит обратить внимание и на то, что в декларации указан бюджет на оказание военной помощи Украине в 2025 году в объеме €40 млрд. То есть об усталости и желании скорейшего завершения войны через принуждение Украины к миру речь не идет, а отмечается стабильная и системная поддержка.

И если в действиях Запада сохраняется стабильность и системность, то Россия их не имеет. В РФ прекрасно понимают, что в условиях истощающихся складов советской техники возможность компенсировать ежемесячные потери будет сведена к минимуму, а в какой-то момент и вовсе уйдет в «минус» – в то время, как поставки Украине продолжатся.

Осознание фактора истощения механизированного ресурса и вынуждает Россию действовать в последнее время максимально отчаянно. Это видят и партнеры Украины.

Выводы

Юбилейный саммит НАТО на первый взгляд не создал какой-то сенсации, но это только если не углубляться в детали. В ходе проведенных встреч и по итогу подписанных документов это мероприятие заложило прочный фундамент сотрудничества с Украиной, которая, безусловно, станет членом Альянса после победы над Россией. И для этой победы НАТО будет неустанно поддерживать Украину в борьбе с агрессором.

Расширение сотрудничества, стабильная финансовая поддержка, декларирование неизменной позиции о непризнании временно оккупированных украинских территорий российскими и на первом этапе дипломатически корректное, но признание России страной-террористом нешуточно подорвало российскую медийную тусовку. И понятно почему.

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