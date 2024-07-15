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Представлена новая Toyota Avalon 2024

  • 15.07.2024, 10:11
  • 1,084
Представлена новая Toyota Avalon 2024

Большой седан обновили снаружи и осовременили внутри.

В Китае дебютировала новая Toyota Avalon 2024. Полноразмерный седан Е-класса прошел модернизацию и поступает в продажу по цене от 178 800 до 256 800 юаней ($24 700 — 35 500). Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Дизайн Toyota Avalon не претерпел существенных изменений. Седан узнается, прежде всего, по новой решетке радиатора, причем ее дизайн отличается, в зависимости от версии. Кроме того, обновлены фары и фонари, предложены новые колесные диски диаметром 17-19 дюймов и расширена палитра цветов кузова.

В салоне Toyota Avalon 2024 заменены руль и переключатели на центральной панели, а также установлена новая мультимедийная система с увеличенным (10,25 или 12,3 дюйма) дисплеем. Среди опций есть виртуальный щиток приборов и проекция на лобовое стекло.

Претерпела изменения и линейка двигателей Toyota Avalon 2024. 2,5-литровую бензиновую четверку убрали, поэтому остался только 2,0-литровый 173-сильный мотор. А вот гибридных версий теперь две — 2,0-литровая 197-сильная и 2,5-литровая 230-сильная. Все Toyota Avalon 2024 оснащены вариатором.

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