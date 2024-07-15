Politico: Орбан доигрался 15.07.2024, 10:21

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Виктор Орбан

Премьера Венгрии может ждать бойкот.

Министры иностранных дел стран Европейского союза могут продемонстрировать свое недовольство несогласованной внешнеполитической деятельностью премьера Венгрии Виктора Орбана путем игнорирования саммита глав МИД, который пройдет в Будапеште 28-29 августа.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, в ЕС могут провести собственный саммит в указанные даты, ведь после «мирных» вояжей главы венгерского правительства в Украину, Россию и Китай, многие главы МИД искали способ «избежать роли реквизита» на венгерском саммите.

По их мнению, это мероприятие может превратиться в очередное пропагандистское шоу Орбана. Поэтому три европейских дипломата рассказали изданию, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель одновременно с саммитом созовет официальный совет министров иностранных дел.

«Если в тот же день состоится официальный совет министров иностранных дел, организованный высоким представителем Боррелем, министры не смогут поехать в Будапешт», - пояснил один из дипломатов.

Другой источник издания добавил, что бойкотом встречи, организованной Венгрией, министры иностранных дел хотят послать четкий сигнал, что представители Будапешта не говорят от имени Европейского Союза.

План бойкота уже неофициально обсуждали представители нескольких стран ЕС, в частности Франция и Германия. Другим представителям стран-членов Евросоюза план представят в среду, 17 июля.

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