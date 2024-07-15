Германия тайно передала Украине большой пакет оружия 3 15.07.2024, 10:32

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Журналисты рассказали, что в него вошло.

Германия тайно передала Украине огромный пакет военной помощи, в который вошла тяжелая бронетехника. Об этом сообщает немецкое издание Merkur.

Пока в Германии в самом разгаре Чемпионат Европы по футболу, далеко в Украине безудержно продолжается война. Россия атакует, несмотря на большие потери.

«Чтобы Украина могла и дальше защищаться от нападения, которое нарушает международное право, Берлин в конце июня и в начале июля почти тайно и почти незаметно прислал Киеву огромный военный пакет для ее армии. Среди прочего, речь идет о 39 танках.

Кроме того, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины получили от Германии еще десять основных боевых танков Leopard 1A5 и еще двадцать БМП Marder. Это означает, что количество «Мардеров», поставленных Германией, возросло до 120, а количество переработанных «Леопардов» - до 50.

Кроме боеприпасов для Leopard 1 и Marder, Украина также получила два дополнительных мостоукладочных танка Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре дополнительных танка для разминирования Wisent 1. В целом Германия работает над поставкой до 105 отремонтированных Leopard 1A5. Со своей стороны, Украина надеется создать штурмовую бригаду для наступательных операций из «Леопардов» и «Мардеров».

Германия также поставила дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS для защиты критической инфраструктуры и городов от коварных российских воздушных атак.

В списке поставленного оружия появились сенсационные названия: три реактивные системы залпового огня HIMARS. Бундесвер не имеет на вооружении HIMARS, но передал Украине ранее четыре технически очень похожие реактивные системы залпового огня.

В начале мая после переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) обнародовал, что Германия оплатит доставку из США в Украину трех реактивных артиллерийских систем HIMARS. Соглашение уже реализовано.

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