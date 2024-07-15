Под Симоньян роют Сергей Пархоменко

15.07.2024, 10:35

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Маргарита Симоньян

Z-блогерам эта мадам смертельно осточертела.

То, с каким воем и улюлюканьем всякие z-каналы начали разгонять историю про то, что Михаил Лесин будто бы был агентом ЦРУ в пору своей службы Министром печати РФ, и об этом свидетельствуют рассекреченные в Вашингтоне документы, – наводит на одну интересную мысль.

Лесин-то агентом, скорее всего, не был. Скотиной и вором – был, несомненно. А вот агентом стать ему как-то не посчастливилось. Не успел: в последние годы жизни пытался продать Штатам какие-то секреты, которые знал, и получить за это амнистию своим деньгам, заблокированным в американеских банках, и право тихонько дожить в любимой Калифорнии. За этим и ездил в Вашингтон, и за это же его там российские спецслужбы, по всей видимости, и грохнули.

Но интересная мысль – вот какая.

Лесин – главное счастье и везение в жизни, случившееся у мадам Симоньян. Он ее нашел, вытащил из-под забора, отряхнул, вытер рукавом и посадил в начальники Рашатудэй. И покровительствовал ей до последнего. И присматривал – с большой выгодой для себя – за громадными бюджетами, которые через Симоньян уже тогда шли из государственной казны. Не сомневаюсь, что был вознагражден сторицей за свое покровительство, которое, на самом деле, оказалось удачной, жирной инвестицией.

Симоньян после смерти Лесина обливалась горючими слезами и с тех пор много раз публично клялясь в своей неугасающей к нему любви и непросыхающем к нему уважении.

Ну так вот, похоже, что z-блогерам мадам Симоньян смертельно осточертела. И вот они теперь интенсивно роют под нее с этой стороны. Аж запыхались. Покровитель-то наш и отец родной, оказался не отцом, а предательской сукою…

Ну, и чудесно. Пусть жрут друг друга.

Сергей Пархоменко, Telegram

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