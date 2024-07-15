«Мы удерживали крышу, потом в домике порывом ветра вырвало дверь»1
- 15.07.2024, 10:39
Минчанка рассказала о смертельном урагане на Вилейском водохранилище.
Жительница Минска стала очевидицей урагана, который накрыл кемпинг на Вилейском водохранилище и унес жизнь молодого мужчины. Она рассказала газете «Мінская праўда» подробности того рокового дня.
— У нас был организован турслет и проживание в палатках на кемпинге «Клевое место» с пятницы по воскресенье. В пятницу шел дождь, но потом распогодилось, и мы хорошо отдохнули. А в субботу у нас были квесты, затем сплав на байдарках и после обеда очень резко началась непогода. Пошел сильный дождь и ветер. Чтобы спрятаться, мы забежали в домик и поняли, что от сильного ветра ветки деревьев обламываются и летят на строение. Дом начало штормить. Мы удерживали крышу, потом в домике порывом ветра вырвало дверь — это было очень страшно, на самом деле. 20 человек нашей компании ютились в этом домике, ждали, пока все закончится.
Когда мы посмотрели в окошко, то увидели, что одно из деревьев упало прямо на нашу палатку и снесло шатер, где находилась наша кухня. Две соседние беседки просто перевернулись.
В какой-то момент я сама начала прощаться с жизнью. Я думаю, как и все ребята, которые тоже там находились. Мы не понимали, когда это закончится. Не знаю, сколько по времени это длилось, но ощущение, что это было очень долго. И страх был тоже очень большой.
Один парень из нашей компании спал в палатке в то время, когда начали лететь ветки. Он просто услышал, проснулся и побежал быстрее к нам в домик. В общем, спасли его какие-то высшие силы.
Хоть кемпинг у нас был арендован до воскресенья, мы уехали домой в субботу вечером, сразу после шторма.
Все наши вещи промокли, потому что лежали в палатках, утонули телефон и пауэрбанки. Все сумки были мокрые насквозь, а палатки просто повалило.
Пострадавших среди нас не было.
И только когда мы приехали домой, узнали, что там парень погиб. Он был из другой компании, — рассказала девушка.