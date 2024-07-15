Ученые обнаружили редкое существо с синей кожей 2 15.07.2024, 11:02

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Настоящий смурф.

Великолепная древесная лягушка (Litoria splendida) встречается только на участке Австралии в северном регионе Кимберли и соседних частях Северной территории. Как правило, взрослые особи могут достигать около 12 сантиметров. Их кожа зеленого цвета, а брюхо желтое, что помогает эффективно прятаться в листве. Но на этот раз ученым посчастливилось встретить совершенно необычную особь, пишет IFLScience.

Команда из Австралийской охраны дикой природы (AWC) исследовала заповедник дикой природы реки Чернли и Артезианского хребта вдоль побережья Кимберли на северо-западе Австралии, когда неожиданно заметила нечто странное. Ученые сделали редкое открытие, когда обнаружили великолепную древесную лягушку с невероятной синей кожей. Ученые полагают, что столь странный окрас вызван редкой генетической мутацией, влияющей на выработку желтых пигментов.

По словам полевого эколога Джейка Баркера, команда впервые заметила редкого мутанта ночью, когда он сидел на скамейке в мастерской недалеко от исследовательского центра ученых. Команда отмечает, что подобная мутация настолько редка, что встретить синюю древесную лягушку — буквально шанс, выпадающий раз в жизни.

Зеленая окраска у животных, таких как земноводные, рептилии и птицы, обычно создается за счет сочетания синего и желтого пигментов. Однако существует мутация, известная как аксантизм — она нарушает биохимические пути синтеза и отложения желтых пигментов. В результате такой мутации животное, по сути, кажется синим.

Ранее ученые уже фиксировали аксантизм у нескольких различных животных, однако у великолепной древесной лягушки подобное зафиксировано впервые. По словам куратора отдела биологии сохранения амфибий и рептилий в Австралийском музее, доктора Джоди Роули, у зеленых лягушек на самом деле редко отсутствует желтый пигмент на коже, в результате чего существо полностью или частично становится синим. Она также заявила, что за время своей работы видела невероятное множество лягушек, однако синяя ей встретилась впервые в истории.

Без своего скрытного зеленого камуфляжа уникальная лягушка, вероятно, подвергнется более высокому риску быть замеченной хищниками. К счастью, для этого мутанта у представителей вида есть еще один эффективный способ отвадить хищников — на их голове расположена околоушная железа, наполненная горькой на вкус жидкостью — легкий яд не токсичен для человека, но достаточно силен, чтобы отвадить хищника.

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