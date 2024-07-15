Восемь взрывов: ВСУ ударили по российской воинской части в Севастополе

Восемь взрывов: ВСУ ударили по российской воинской части в Севастополе2
- 15.07.2024, 11:05
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В этой части находится дивизион ЗРК С-400/С-300.
В ночь на понедельник, 15 июля, в Севастополе была поражена российская воинская часть, сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер».
«Дым в Севастополе рассеивается. Ночью были прилеты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент», — говорится в сообщении.
Группа утверждает, что там находится дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка РФ.
Крымский ветер со ссылкой на подписчиков утверждает, что всего было слышно восемь взрывов.
«Предположительно, повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400», — добавил мониторинговый канал.
Отмечается, что воинская часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА.