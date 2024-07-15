В Беларуси зарегистрировали кубинскую вакцину от рака легких

В Беларуси зарегистрировали кубинскую вакцину от рака легких3
- 15.07.2024, 11:12
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Медики относятся к ней скептически.
Кубинская вакцина от рака легких CimaVax получила медицинскую регистрацию в Беларуси. Как пишет zerkalo.io, об этом сообщил в X министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.
«Биотехнологический и фармацевтический сектор Кубы продолжает показывать большие результаты, несмотря на трудности, вызванные ужесточением санкций США», — добавил Бруно Родригес Парилья.
Вакцина CimaVax разработана кубинским Центром молекулярной иммунологии. Сейчас она доступна для продажи на Кубе, в Колумбии, Перу и Парагвае.
Регистрацией CimaVax в Беларуси занималось государственное предприятие «Академфарм».
Несмотря на хороший профиль токсичности, медики считают, что нет никаких доказательств, указывающих на превосходство или эквивалентность этого метода лечения по сравнению с имеющимися терапевтическими возможностями.