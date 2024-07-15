Умер белорусский композитор Леонид Гутин 15.07.2024, 11:34

Ему было 76 лет.

Умер белорусский композитор Леонид Гутин, сообщает nashaniva.com.

Леонид Матвеевич родился 16 июня 1948 года в Гомеле.

В 1974-м окончил Белорусскую консерваторию. Был преподавателем минских детских музыкальных школ №5 (с 1977 г.), №6 (с 1984 г.).

Работал в симфоническом, вокально-симфоническом, камерно-вокальном и камерно-инструментальном жанрах, писал музыку для детей. Среди произведений: две симфонии (1973, 1982), симфоническая поэма (1978), кантаты «Память» на слова Р. Тармолы и Л. Дайнеко (1973) и «Песни юности» на слова Э. Огнецвет (1975), соната для фортепиано (1977), вокальный цикл «Песни белорусского Полесья» на народные тексты для баритона и народного оркестра.

Вместе с Игорем Паливодой был автором «Раймонды».

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