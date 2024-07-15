Российские кураторы привлекают к мошенническим схемам белорусов 15.07.2024, 11:40

Как работает схема.

В Минске задержан 19-летний молодой человек, откликнувшийся на предложение о подработке в Telegram. Нужно было забирать деньги, отвозить их в разные города России или переводить на банковские счета и криптокошельки. Сейчас его обвиняют в пособничестве телефонным мошенникам, пишет belsat.eu.

«Где-то две недели назад я нашел подработку в Telegram – нужно просто забрать деньги и отвезти в Смоленск. Сказали, что просто приедет такси, заберешь деньги и переведешь через банк», – говорит молодой человек на видео, опубликованном пресс-службой МВД.

За 8–9 часов обещали платить $250.

«Выполняя первое задание, задержанный получил от еще одного посредника $3 000 и положил их на банковский счет», – рассказывает пресс-служба МВД.

Парень рассказывает, что привез ему деньги несовершеннолетний.

«Во второй раз молодой человек забрал у минчанки $15 тысяч», – продолжает пресс-служба МВД.

Женщина поверила телефонным мошенникам и отдала задержанному деньги.

«Позвонили, сказали, что дочь попала в аварию», – рассказывает пенсионерка.

Мошенники сказали, что дочери очень плохо – переломаны ребра и черепно-мозговая травма. Якобы ей должен был помогать следователь, поэтому нужны деньги.

«Сказали, что на это надо 60 тысяч, я говорю, так мне квартиру продавать? Сказали, сколько можете. Я достала $15 тысяч и отдала», – говорит пострадавшая.

«По указанию куратора [задержанный] на такси отвез наличные в Москву, где перевел их на криптокошелек на свое имя. После возвращения в Минск фигуранта задержали», – продолжает пресс-служба МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

МВД напоминает, что при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. А курьеры телефонных мошенников наряду с другими участниками преступных схем привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com