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Российские кураторы привлекают к мошенническим схемам белорусов

  • 15.07.2024, 11:40
Российские кураторы привлекают к мошенническим схемам белорусов

Как работает схема.

В Минске задержан 19-летний молодой человек, откликнувшийся на предложение о подработке в Telegram. Нужно было забирать деньги, отвозить их в разные города России или переводить на банковские счета и криптокошельки. Сейчас его обвиняют в пособничестве телефонным мошенникам, пишет belsat.eu.

«Где-то две недели назад я нашел подработку в Telegram – нужно просто забрать деньги и отвезти в Смоленск. Сказали, что просто приедет такси, заберешь деньги и переведешь через банк», – говорит молодой человек на видео, опубликованном пресс-службой МВД.

За 8–9 часов обещали платить $250.

«Выполняя первое задание, задержанный получил от еще одного посредника $3 000 и положил их на банковский счет», – рассказывает пресс-служба МВД.

Парень рассказывает, что привез ему деньги несовершеннолетний.

«Во второй раз молодой человек забрал у минчанки $15 тысяч», – продолжает пресс-служба МВД.

Женщина поверила телефонным мошенникам и отдала задержанному деньги.

«Позвонили, сказали, что дочь попала в аварию», – рассказывает пенсионерка.

Мошенники сказали, что дочери очень плохо – переломаны ребра и черепно-мозговая травма. Якобы ей должен был помогать следователь, поэтому нужны деньги.

«Сказали, что на это надо 60 тысяч, я говорю, так мне квартиру продавать? Сказали, сколько можете. Я достала $15 тысяч и отдала», – говорит пострадавшая.

«По указанию куратора [задержанный] на такси отвез наличные в Москву, где перевел их на криптокошелек на свое имя. После возвращения в Минск фигуранта задержали», – продолжает пресс-служба МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

МВД напоминает, что при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. А курьеры телефонных мошенников наряду с другими участниками преступных схем привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб.

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