Что будет с вашим телом, если ежедневно есть мороженое 15.07.2024, 11:49

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Диетологи дали неоднозначный ответ.

Фруктовое мороженое - это типичное летнее лакомство, особенно, когда за окном очень жаркая погода. Однако даже у этого десерта есть свои недостатки.

«Эскимо... вкусно есть, и оно может быть освежающим, потому что его ледяная текстура охлаждает наше горло и обеспечивает отличное облегчение, особенно в жаркую погоду. Его удобно брать, есть и наслаждаться», - говорит Лесли Кумар, консультант по вопросам питания, которую цитирует Рarade (перевод - УНИАН).

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Вероятно, вы будете более увлажнены

Стереотип о 8 стаканах воды давно опровергли, однако все равно важно давать достаточно жидкости своему телу. Вода в этом не единственный вариант - фрукты, овощи и мороженое также могут помочь.

«Эскимо - это прежде всего вода. Это один из самых освежающих способов оставаться увлажненным, особенно в жаркую погоду. Ледяная текстура утоляет нашу жажду и обеспечивает немедленное облегчение», - отметила Кумар.

Ваше психическое здоровье может улучшиться

Еда влияет не только на ваше физическое здоровье, но и на психическое.

«Наслаждение эскимо может предоставить психологический стимул, привести к высвобождению эндорфинов, естественных химических веществ организма, которые способствуют хорошему самочувствию», - добавила диетолог.

Вы почувствуете кратковременное повышение энергии

Если вы чувствуете вялость, то мороженое также может быстро решить эту проблему, поскольку содержит сахар. Ежедневное употребление мороженого может обеспечить быстрый заряд энергии.

«Натуральный сахар во фруктовом мороженом является быстрым источником энергии для нашего тела. Поэтому, когда вам нужно что-то поднять уровень энергии, фруктовое мороженое вас не подведет. Оно дает вам быстрый подъем», - пояснила Кумар.

Вы также можете заметить длительную усталость

К сожалению, всплеск энергии, вызванный сахаром, который вы получаете от эскимо, вероятно, будет кратковременным. После этого вы будете чувствовать усталость.

«Ежедневное употребление фруктового эскимо, особенно с высоким содержанием сахара, может способствовать чрезмерному потреблению сахара, что потенциально может повлиять на уровень сахара в крови и привести к скачкам энергии и сбоям», - говорит доктор Крис Мор, советник по фитнесу и питанию.

Вы можете почувствовать увеличение веса

Не все фруктовое мороженое одинаковы. Однако по словам доктора Мор, продукты с высоким содержанием сахара, жира и калорий могут способствовать увеличению веса.

Исследования, включая обзор в журнале Nutrients, подтвердили, что употребление чрезмерного количества сахара повышает риск развития ожирения. Американская кардиологическая ассоциация также предупреждает об опасности, связанной с весом. Она предлагает ограничить потребление сахара до 6% ежедневных калорий (100 калорий или около шести чайных ложек для женщин и 150 калорий или около девяти чайных ложек для мужчин).

Дефицит питательных веществ может стать проблемой

Баланс является важной частью здорового питания. К сожалению, ежедневный рацион, который включает мороженое, не поможет вам достичь этой достойной цели.

«Если фруктовое мороженое постоянно выбирается вместо вариантов, богатых питательными веществами, со временем это может привести к дефициту питательных веществ, если вашей диете не хватает разнообразия», - предупреждает эксперт.

Это подтверждает и исследование, опубликованное в Open Heart.

Могут возникнуть проблемы с ЖКТ

Хотя ваши вкусовые рецепторы могут быть благодарны за ежедневное фруктовое мороженое, этого нельзя сказать о вашем желудке.

«Никто не может отрицать, что мороженое вкусное. Однако ежедневное потребление слишком большого количества может привести к расстройству желудка... содержание сахара во фруктовом мороженом может привести к дискомфорту, вздутию живота или судорогам», - отмечает Кумар.

Вы можете получить кариес

Сахар способствует росту бактерий, что увеличивает риск кариеса. Если вы не придерживаетесь надлежащей гигиены полости рта, то нежелательно часто есть мороженое.

Исследование Advances in Nutrition 2016 года показало, что у людей меньше вероятность иметь кариес, если потребление добавленного сахара составляло менее 5% от ежедневного потребления калорий.

Хронические заболевания могут ухудшиться

Ежедневное употребление мороженого может быть не лучшей идеей, если у вас есть сердечные заболевания, диабет или высокий риск их развития.

«Тем, кто имеет сердечные заболевания, также следует ограничить продукты с высоким содержанием жира и калорий, которые могут способствовать повышению холестерина и другим сердечно-сосудистым проблемам», - советует доктор Мор.

Исследования доказывают, что чрезмерное потребление сахара может повысить риск воспаления, что является общей проблемой для людей с этими и другими заболеваниями.

Эксперты советуют заменить мороженое на фруктовое пюре, йогурт и смузи.

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